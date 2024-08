Košické športové kluby by si mohli prerozdeliť dotácie v sume 360-tisíc eur, ich poskytnutie schválila Mestská rada

Viac ako 80 záujmových a občianskych združení (športových klubov) v Košiciach venujúcich sa športovým aktivitám by si mohlo prerozdeliť dotácie v sume 360-tisíc eur. Poskytnutie nenávratných dotácií na aktuálny rok schválila Mestská rada v Košiciach.

Ako informuje mesto Košice, o dotáciách bude v najbližších dňoch rokovať mestské zastupiteľstvo. Ak poslanci tieto dotácie odsúhlasia, športové kluby a ďalšie združenia by prostriedky mohli dostať začiatkom jesene. Najviac peňazí by mohol dostať futbalový klub FC Košice, a to temer 31-tisíc eur.

Prideľovanie dotácií

„Oddelenie športu a mládeže košického magistrátu zverejnilo v polovici júna výzvu pre kluby. Tie svoje žiadosti na poskytnutie dotácií z fondov mládežníckeho športu, športových aktivít a mládežníckeho futbalu mohli podať do 1. júla,“ priblížilo mesto.

Podľa vedúceho oddelenia športu a mládeže Mária Šveca boli požiadavky na prideľovanie dotácií dané do súladu so zákonom o športe i ďalšími zákonmi tak, aby sa dosiahla čo najväčšia transparentnosť a objektivita.

Nadštandardné podmienky pre športové vyžitie

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) akcentoval nadštandardné podmienky pre športové vyžitie obyvateľstva, i pre celkový rozvoj športu v meste.

Pripomenul tiež, že mesto uspelo v rozličných výzvach a do športu každý rok investuje milióny eur, spomenul napríklad otvorenie Košickej futbalovej arény, NTC pre tenis a bedminton či športovú halu na Želiarskej ulici, ale aj prebiehajúcu obnovu Steel Arény a práce na Národnom olympijskom centre plaveckých športov.

Dotácie pre útulky

Mestská rada tiež rozhodla o poskytnutí dotácií pre občianske združenia, ktoré sa venujú starostlivosti o túlavé či týrané spoločenské zvieratá.

Ak dotácie odsúhlasí mestské zastupiteľstvo, Malá farma Košice by mohla dostať 13 300 eur, Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov vyše 19-tisíc eur a OZ Srdce pre mačky 17 500 eur.