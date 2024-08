Situácia v Kurskej jadrovej elektrárni je mimoriadne vážna. Hrozí nebezpečenstvo jadrového incidentu?

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi vyjadril obavy z bojov v ruskej Kurskej oblasti, ktoré predstavujú hrozbu pre tamojšiu jadrovú elektráreň.

Šéf MAAE v utorok navštívil zariadenie v oblasti, kde ukrajinské sily od začiatku augusta vedú ofenzívu operáciu, a na sociálnej sieti X uviedol, že „situácia je vážna“. Útok na akúkoľvek jadrovú elektráreň je neprijateľný, zdôraznil.

„Teraz tu hrozí nebezpečenstvo jadrového incidentu. Dnes som sa dozvedel o niekoľkých prípadoch útokov dronov na toto územie, na zariadenia elektrárne. V elektrárni som videl stopy týchto útokov,“ vyjadril sa Grossi. Elektráreň však podľa neho funguje „v režime veľmi blízkom normálu“.

Was at 🇷🇺 Kursk NPP today, where the situation is serious.

Preventing a nuclear accident in this terrible war is vital & attacking any NPP is unacceptable, no matter the location. @IAEAorg will continue to promote nuclear safety and security everywhere. pic.twitter.com/J7neI2Wtkr

