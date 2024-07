Senát Najvyššieho správneho súdu bude rozhodovať o odvolaní bratislavského sudcu, ktorý čelí strate funkcie

Odvolací senát Najvyššieho správneho súdu SR má v októbri rozhodovať o odvolaní bratislavského sudcu Michala S., ktorý čelí hrozbe straty funkcie sudcu. Podľa verdiktu prvostupňového disciplinárneho senátu z apríla 2023 totiž stratil predpoklady sudcovskej spôsobilosti tým, že opakovane, dlhodobo a významne porušoval povinnosti sudcu.

Za to mu NSS SR uložil najprísnejšie disciplinárne opatrenie, teda odvolanie z funkcie sudcu, voči čomu sa ale Michal S. odvolal. O veci podľa rozpisu pojednávaní súdu odvolací senát rozhodne na verejnom zasadnutí 10. októbra.

Disciplinárny senát v apríli minulého roku rozhodol, že disciplinárne obvinený sudca je vinný, že v 26 konaniach vyhlásil rozsudok, ktorý v zákonnej lehote písomne nevyhotovil. Vinným ho uznal tiež za to, že svojvoľne nevykonával funkčné povinnosti sudcu v úradných miestnostiach bývalého Okresného súdu Bratislava V, hoci nemal povolenú prácu v domácom prostredí.

Michala S. takisto uznali vinným aj za to, že v rozpore so zákonom o sudcoch neodovzdal oprávnenej osobe celkovo 32 súdnych spisov vo veciach vedených na vtedajšom Okresnom súde Bratislava V po tom, čo v nich prestal byť zákonným sudcom. Sudca sa podľa verdiktu taktiež v rozpore so zákonom o súdoch bezdôvodne nepodobril kontrolnej kompetencii predsedu súdu smerujúcej k odstráneniu nedostatkov v plynulosti súdnych konaní. Prvostupňový disciplinárny senát vo veci rozhodol v pomere hlasov 5:0.