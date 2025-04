Semifinále Let’s Dance 2025: O tom, kto vypadne rozhodne rozstrel. Bude to Peter Sagan? - VIDEO, FOTO

„Úprimne, myslel som si, že ponuka hosťovať v porote Let’s Dance je vtip. Čo by som ja mohol hodnotiť v tanečnej súťaži, keď som dokonca lepší spevák než tanečník. Producent a režisér si však myslia opak, tak som ich nechcel sklamať,“ povedal Leoš Mareš pre TV Markíza.

Ako informovala televízia, prvé dva páry postúpia do finále klasickým spôsobom, ako doteraz (sčíta sa počet bodov od poroty, plus diváckych SMS hlasov). Zostávajúce dva tanečné páry však čaká už spomínaný rozstrelový tanec. Nedeľňajšie semifinále je jubilejnom 100. epizódov tejto tanečnej šou. „Na počesť 100 epizód najväčšej tanečnej šou si uctíme pamiatku legendárneho slovenského režiséra a porotcu Jozefa Bednárika, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou Let’s Dance otváracie číslo bude venované práve jemu,“ uvádza televízia na sociálnej sieti Facebook. Špeciálne číslo predvedú Laura a Massimo Arcolinovci.

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v semifinále

nedeľa 27. apríl

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh – tango (Gotan Project – Santa Maria)

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring – viedenský valčík (Alexandra Burke – Hallelujah)

Kristián Baran a Dominika Rošková – walth ( L. V. Beethoven – Moonlight sonata)

Peter Sagan a Eliška Lenčešová – rumba (Imagine dragons – Demons)

Tance v trojici:



Zuzana Porubjaková, Jaroslav Ihring, Juraj Loj – paso doble (Grieg – In the Hall of the Mountain King)

Peter Sagan, Eliška Lenčešová, Anna Jakab Rakovská – tango (Montserrat- Bajofondo con Orquesta Del Plata)

Kristián Baran, Dominika Rošková, Jakub Jablonský – jive (Peggy Lee – Fever)

Rachel Šoltésová, Titus Ablorh, Jana Kovalčiková – samba (TheBallroom Dance Orchestra – Moliendo Café)

Počet bodov od poroty spolu:

Zuzana Porubjaková

Ráchel Šoltésová

Kristián Baran

Peter Sagan