Peter Sagan v Let’s Dance stále nevypadol a niektorí diváci zúria. Čo hovorí na kritikov a hejterov? - FOTO

Peter Sagan sa v posledných dvoch kolách šou Let’s Dance 2025 umiestnil v bodovaní poroty na poslednom mieste, ale aj napriek tomu nevypadol a spoločne s Eliškou Lenčešovou sa už dostali do semifinále, keďže v hre ich udržali diváci svojimi SMS hlasmi.

Časť divákov je však pobúrená, že podľa nich vypadli páry, ktoré tancujú lepšie – v poslednom 8. kole to boli Eva Burešová a Matyáš Adamec a pred týždňom v 7. kole Marek Rozkoš a Natália Horváthová. „Veru Burešová mala byť vo finále,“ napísal Martin na sociálnej sieti Facebook pod príspevkom SITA po poslednom kole.

Reakcie na sociálnych sieťach

Jana si myslí, že Peter Sagan je divákmi odmeňovaný za snahu, poctivé trénovanie a samozrejme svoju popularitu. „Mne sa súťaž páči, až na moderátorky, ktoré sú výborné herečky, no táto rola ani jednej nesadla, sú na môj vkus preafektované a ukričané, ale je to iba môj názor,“ napísala a za víťaza jubilejnej 10. série tipuje Zuzana Porubjakovú.

„Fany“ sa nechce veriť to, že sú na Slovensku takí obmedzenci a primitívi, ktorí posielajú hlasy Petrovi Saganovi. „Týmto pádom som prestala pozerať, toto je vrchol nespravodlivosti voči ostatným, ktorí vedia tancovať,“ píše. Anna viní TV Markíza z manipulovania z hlasmi, na čo jej Peter odpovedal, že Peter Sagan je známy a hlasy mu preto posiela veľa ľudí.

„Treba si uvedomiť prostý fakt, že tento program nie je vôbec súťaž spoločenských párových tancov, ale zábavný program, ktorý sa na súťaž iba hrá,“ zapojil sa do debaty ďalší Peter.

Sagan si z kritiky nič nerobí

Peter Sagan sa v poslednom kole premenil na Jamesa Bonda, „bil“ sa, plieskal bičom a „rozpáral“ si aj gate. „Neviem, či si úplne vyhral nad tým paso doble (prvý tanec večera Petra Sagana a Elišky Lenčešovej, pozn. red.), ako nad tými protivníkmi na začiatku, ale bol to slušný výkon,“ hodnotil Adam Bardy. „Ty si presne James Bond, lebo aj ty sa vieš dostať z bezvýchodiskovej situácie, lebo ty si stále u nás na poslednom mieste, ale stále ideš ďalej,“ vtipne dodal Ján Ďurovčík.

Peter Sagan po folklórnom čísle priznal, že plieskať bičom sa naučil pred veľa rokmi, v Let’s Dance si to podľa vlastných slov zase precvičil a je rád, že mu to vyšlo. „V cyklistike sa hovorí, nešetri seba ani materiál,“ vtipne zareagoval na roztrhané gate.

Ján Ďurovčík označil Petra Sagana za národného hrdinu. „Ale posuňme sa od Jánošíka k Pachovi, ty si bol presne, že Pacho, lebo to čo si ty dokázal stihnúť, keď ste mali točenie úvodné, on ťa (Elišku Lenčešovú, pozn. red.) štípal a dvíhal sukňu,… ty si normálne úkaz, dar Boží, na teba sa úžasne pozerá vo všetkých polohách, úžasné,“ dodal s úsmevom. Podobne ako celá Incheba, aj on a ostatní traja porotcovia Adam Bardy, Jakub Jablonský a Tatiana Drexler sa po dotancovaní Petra Sagana a Elišky Lenčešovej postavil.

Peter Sagan už počas priameho prenosu priznal, že postup až do semifinále nečakal, ale teší sa z toho. Uvedomuje si však, že každý týždeň môže byť jeho posledný. V rozhovore pre TV Markíza po 8. kole poďakoval všetkým, ktorí mu posielajú SMS-ky. „Pretože, teraz je to úplne jasné, keď už som v každom kole posledný v tabuľke, že postupujem vďaka ľuďom,“ dodal.

Priznal, že už tri kolá čakal, že opustí šou, ale podľa jeho slov, teraz, keď mu chýba už posledných 20 kilometrov od cieľa, je namotivovaný. A čo hovorí Peter Sagan na svojich kritikov, hejterov a že to nie je fér, že postúpil takto ďaleko, keďže bol v tabuľke porotcov posledný? „Fér, nefér, však ľudia sami posielajú správy, takže je to na nich,“ povedal s mávnutím ruky a dodal, že negatívne správy a reakcie nevníma.