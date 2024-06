Sadílek sa zranil na bicykli a prišiel o ME v Nemecku, pre českého trénera je to vážny problém

Futbalisti Česka riešia pred odchodom na majstrovstvá Európy kuriózny problém. V záverečnej nominácii musia nahradiť stredopoliara Michala Sadílka, ktorý sa zranil počas jazdy na bicykli na tréningovom kempe v rakúskom Schladmingu. Neúčasť 25-ročného hráča holandského tímu Twente Enschede je pre trénera Ivana Hašeka vážny problém.

Sadílek je jeden zo siedmich hráčov, ktorí boli pri postupe do štvrťfinále na predchádzajúcich ME v roku 2021. V nedávnom prípravnom zápase proti Malte (7:1) odohral kompletných 90 minút, na rukáve mal aj kapitánsku pásku a pred ME v Nemecku sa tlačil do základnej zostavy.

„Michal Sadílek nešťastne spadol na bicykli a utrpel tržnú ranu v oblasti predkolenia,“ potvrdil mediálny manažér českej futbalovej reprezentácie Petr Šedivý.

„Je to pre nás veľké oslabenie, lebo je to skúsený a kvalitný hráč. Želáme mu skoré uzdravenie. Ešte sme sa nerozhodli, či na jeho miesto povoláme náhradníka,“ povedal o 24-násobnom českom reprezentantovi tréner Ivan Hašek na webe iDnes.cz.

Na jeho zverencov čaká v pondelok v Hradci Králové posledný prípravný duel. Hašek nevylúčil, že na ME pôjde len s 25 hráčmi. Súpermi Čechov v F-skupine ME 2024 budú Portugalčania, Turci aj Gruzínci.