Ruské sily hlásia dobytie Kurachova. Ukrajinské velenie hovorí o pokračujúcom odpore

Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že ruské sily úplne dobyli mesto Kurachove v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako referuje web Kyiv Independent, tieto tvrdenia nebolo možné overiť, pričom Ukrajina ruské vyhlásenia poprela.

Ukrajinská skupina síl Chortycja tiež v pondelok informovala, že v kurachovskom sektore pokračujú boje, pretože Rusko „vedie útočné operácie v mestskej oblasti Kurachove v smere na Petropavlivku a Dačne“.

Odrazili 27 pozemných útokov

„Prebiehajú opatrenia na identifikáciu a zničenie ruských útočných skupín, ktoré sa snažia infiltrovať medzi naše bojové formácie,“ uviedla skupina Chortycja.

Ruské sily v ostatných mesiacoch zamerali svoje úsilie na mesto Kurachove a túto lokalitu premenili ho na jeden z najhorúcejších sektorov frontu. Mesto leží viac ako 20 kilometrov severne od Rusmi okupovaného Vuhledaru a viac ako 30 kilometrov južne od kľúčového frontového mesta Pokrovsk.

Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v pondelok uviedol, že za posledný deň odrazili ukrajinské sily 27 pozemných útokov pri obciach Kurachove, Petropavlivka, Dachne a Slovianka.

Kurachove je takmer úplne v ruských rukách

Ukrajinská monitorovacia skupina DeepState tvrdí, že Kurachove je takmer úplne v ruských rukách, pričom ruské sily zjavne postupujú na západ k Dačnému.

Ak sa to potvrdí, Kurachove by sa stalo prvým veľkým mestom, ktoré padlo do ruských rúk v roku 2025 po tom, čo vlani Rusi dobyli Avdijivku a Vuhledar. Ruské jednotky teraz zameriavajú svoje úsilie na dôležitý logistický uzol Pokrovsk v rámci celkového cieľa dobyť celú Doneckú oblasť.