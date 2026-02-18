Nemecký kapitán Leon Draisaitl má rešpekt pred Slovákmi. Musíme využívať svoje šance, vraví - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Nemecké médiá píšu o tom, že ich hokejisti majú vo štvrťfinále olympijského turnaja šťastie na prijateľného súpera. Slováci si síce zaslúžia rešpekt, ale určite nie sú taký strašiak ako Kanada, Švédsko alebo Fínsko. Tých by Nemci za súpera rozhodne nechceli. „Napriek tomu si náš súper zaslúži rešpekt. Máme ešte v pamäti ako Slováci vyradili náš tím 4:0 v osemfinále olympijského turnaja v Pekingu,“ napísal web sport1.de.
Dobre organizovaní
„Výborne korčuľujú, ale ich hráči sú aj technicky na výške. Ich obrana je dobre organizovaná. Vpredu majú nebezpečného Slafkovského. O jeho kvalite sa ani nemusíme baviť,“ povedal o Slovákoch tréner Nemecka Harold Kreis.
Slováci sú nebezpeční
Nemci by radi nadviazali na senzačné striebro zo ZOH 2018 v Pjongčangu, kde vo finále podľahli Rusom 3:4 po predĺžení. Proti nim však stojí bronzový medailista z Pekingu 2022.
„Slováci sú nebezpeční v určitých aspektoch svojej hry a musíme sa na nich dobre pripraviť. Ak chceme zabojovať o medaily, musíme nad nimi vyhrať. Verím, že na to máme,“ cituje Leona Draisaitla sport1.de.
Využiť šance
Útočník Edmontonu v NHL už prekonal magickú hranicu 1000 bodov, ale na zimných olympijských hrách v Miláne zatiaľ strelil iba dva góly. Ďalšie by kapitán Nemecka rád pridal proti Slovákom.
„Nám hráčom je to jedno, kto strelí góly, ale niekto ich dať musí. Musíme na súpera zatlačiť od začiatku a využiť svoje šance. Verím, že to zvládneme,“ dodal Draisaitl.
Program štvrťfinále
Prvé štvrťfinále hokejového turnaja mužov na ZOH 2026 Nemecko – Slovensko sa hrá už od 12.10 h. Nasleduje súboj Kanada – Česko (16.40), Fínsko – Švajčiarsko (18.10) a štvrťfinálový program uzavrie atraktívny duel Švédsko – USA (21.10).