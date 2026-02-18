Hokej na olympiáde: Semifinále sa hrá v piatok. Kto bude súper Slovenska? Možností je viacero... - FOTO

Opäť vyťahujeme kalkulačku, tentokrát semifinálovú…
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Radosť slovenských hokejistov po triumfe nad Nemeckom (6:2) vo štvrťfinálovom zápase na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 18. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Po triumfe slovenských hokejistov nad Nemeckom vo štvrťfinále olympijského turnaja sa natíska otázka, kto môže byť súperom zverencov trénera Vladimíra Orzságha v semifinále.

Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde

Kedy sa hrá semifinále, zápas o 3. miesto a finále?

Oba semifinálové zápasy sa hrajú v piatok 20. februára v Santagiulia Hockey Arena, prvý od 16:40 a druhý večer od 21:10. Prehratí semifinalisti budú mať len málo času na oddych, pretože súboj o bronz sa hrá už v sobotu od 20:40 a finále potom v nedeľu popoludní od 14.40.

Kto bude súper Slovenska v semifinále?

Semifinálové dvojice sa určia opäť podľa pôvodnej tabuľky dvanástich tímov po základnej časti a najlepšie nasadený celok narazí na ten najhorší v zostávajúcej štvorici.

Slovenskí hokejisti boli v celkovej tabuľke po základnej časti na 3. mieste a vyššie ich posunie len zaváhanie zámorských tímov v semifinále, ale ak by Kanada aj USA postúpili, tak v súboji o postup do finále vyzveme Američanov.

Česko bolo spomedzi semifinalistov umiestnené najhoršie – na ôsmej priečke – takže derby by bolo na programe iba v prípade prehry Američanov so Švédmi a zároveň triumfe českých hokejistov nad Kanadou. Ak by Švédi v semifinále zdolali USA a Kanaďania Čechov, tak súperom Slovenska by bol jeden z dvojice Fínsko – Švajčiarsko, štvrtý a piaty tím po základnej časti.

Švédi sú v tabuľke po základnej časti až na siedmom mieste, keďže obsadili až tretie miesto v základnej B-skupine.

