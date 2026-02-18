Hokej na olympiáde: Semifinále sa hrá v piatok. Kto bude súper Slovenska? Možností je viacero... - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Po triumfe slovenských hokejistov nad Nemeckom vo štvrťfinále olympijského turnaja sa natíska otázka, kto môže byť súperom zverencov trénera Vladimíra Orzságha v semifinále.
Hokej: Slovensko vo štvrťfinále porazilo Nemecko a zahrá si semifinále, dva góly strelil Regenda a bodoval aj Slafkovský - FOTO
Kedy sa hrá semifinále, zápas o 3. miesto a finále?
Oba semifinálové zápasy sa hrajú v piatok 20. februára v Santagiulia Hockey Arena, prvý od 16:40 a druhý večer od 21:10. Prehratí semifinalisti budú mať len málo času na oddych, pretože súboj o bronz sa hrá už v sobotu od 20:40 a finále potom v nedeľu popoludní od 14.40.
Štvrťfinále Slovensko - Nemecko prinieslo aj mrazivý moment, Slafkovský ostal otrasený ležať na ľade - FOTO
Kto bude súper Slovenska v semifinále?
Semifinálové dvojice sa určia opäť podľa pôvodnej tabuľky dvanástich tímov po základnej časti a najlepšie nasadený celok narazí na ten najhorší v zostávajúcej štvorici.
Slovenskí hokejisti boli v celkovej tabuľke po základnej časti na 3. mieste a vyššie ich posunie len zaváhanie zámorských tímov v semifinále, ale ak by Kanada aj USA postúpili, tak v súboji o postup do finále vyzveme Američanov.
Česko bolo spomedzi semifinalistov umiestnené najhoršie – na ôsmej priečke – takže derby by bolo na programe iba v prípade prehry Američanov so Švédmi a zároveň triumfe českých hokejistov nad Kanadou. Ak by Švédi v semifinále zdolali USA a Kanaďania Čechov, tak súperom Slovenska by bol jeden z dvojice Fínsko – Švajčiarsko, štvrtý a piaty tím po základnej časti.
Švédi sú v tabuľke po základnej časti až na siedmom mieste, keďže obsadili až tretie miesto v základnej B-skupine.