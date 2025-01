Rodák v Saudskej Arábii prišiel o trénera, anglická ikona Gerrard predčasne odchádza

Bývalý kapitán anglického futbalového klubu FC Liverpool Steven Gerrard po osemnástich mesiacoch ukončil pôsobenie v saudskoarabskom klube El-Ettifaq, v ktorom viedol aj slovenského reprezentačného brankára Mareka Rodáka. Gerrard účinkoval v klube od leta 2023 a vlani dokonca podpísal nový kontrakt do roku 2027. Napokon sa však obe strany vzájomne dohodli na ukončení spolupráce.

Kým v minulej sezóne skončil Al-Ettifaq šiesty, v aktuálnom ročníku sa mužstvo nachádza na 12. mieste v 18-člennej tabuľke Saudi Pro League, keď prehralo osem zo 17 zápasov. „Futbalový klub Ettifaq a Steven Gerrard sa vzájomne dohodli, že naše cesty sa rozídu,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Pozitívna trénerská skúsenosť

Gerrard viedol Al-Ettifaq v 59 súťažných zápasoch, pričom vyhral iba 23 duelov, remizoval 16 a prehral 20. „Od prvého dňa ma srdečne privítali a užíval som si šancu pracovať v novej krajine s inou kultúrou,“ povedal 44-ročný Gerrard.

„Celkovo som sa teda veľa naučil a bola to pozitívna skúsenosť osobne aj pre moju rodinu. Futbal je však nepredvídateľný a veci niekedy nejdú tak, ako by sme chceli. Prajem tímu len to najlepšie do zvyšku sezóny,“ pokračoval.

Vybudoval pevné základy

„Niekedy veci nejdú podľa plánu, ale pevné základy, ktoré pomáhal vybudovať, mu z dlhodobého hľadiska zaručia svetlú budúcnosť,“ uviedol prezident klubu Samer Al-Mishal.

Gerrard strávil väčšinu svojej hráčskej kariéry v Liverpoole. Za „The Reds“ hral viac ako 500-krát a v roku 2005 vyhral Ligu majstrov. V rokoch 2000 až 2014 odohral 114 zápasov za Anglicko, pričom bol kapitánom tímu 38-krát.

Po skončení hráčskej kariéry sa Gerrard dal na „trénerský chlebík“. Pred anabázou v Saudskej Arábii viedol Aston Villu a Glasgow Rangers.