Profijazdci sa počas tréningov cítia mimoriadne ohrození - FOTO

Dva šokujúce tohtotýždňové incidenty opäť upozornili na nebezpečenstvá, ktorým čelia profesionálni cyklisti počas tréningu na cestách, ktoré musia zdieľať s premávkou.

V roku 2023 sa v titulkoch objavilo viacero vážnych incidentov počas pretekov, no nehody počas tréningu môžu byť ešte horšie.

V pondelok sedem členov nemeckého tímu v dráhovej cyklistike zrazil 89-ročný vodič na Malorke, ktorý v zákrute stratil kontrolu na vozidlom. Následkom šesť hospitalizovaných osôb.

V Taliansku bola situácia ešte horšia, keď 19-ročná Sara Pifferová zahynula po tom, čo ju zrazil vodič idúci v protismere, aby predbehol iné vozidlo.

Bývalý víťaz Giro d’Italia Francesco Moser, ktorý žije v rovnakej dedine ako rodina Pifferovcov, vyzval na zmenu.

„Musíme zastaviť tento masaker, je to neprijateľné. Na cestách je príliš veľa tragédií, príliš veľa úmrtí. Musíme niečo urobiť,“ povedal Moser.

Sara Piffer, 19 years old

Unfortunately, this teenager will never reach her twenties.

The young rider was another victim of a deadly traffic accident.

Unfortunately, with all the knowledge and experiences that we gained, those accidents happen still way too often.#cycling pic.twitter.com/cqF9z092xF

