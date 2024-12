Ďalší triumf hokejovej dvadsiatky nad rovesníkmi z Nemecka. Vyskytli sa aj nepríjemnosti - FOTO, VIDEO

Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov v zámorí dosiahla už druhý triumf. Zverenci trénera Ivana Feneša v príprave na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie opäť zdolali rovesníkov z Nemecka.

Vo štvrtok nad nimi v Charlottetowne triumfovali 3:1, v nedeľu strelili ešte o jeden gól viac a v Monctone sa tešia z triumfu 4:1.

Mladí slovenskí hokejisti majú pred sebou ešte dve prípravné stretnutia. V piatok 20. decembra na nich čaká meranie síl proti výberu USA a o deň neskôr aj proti Fínsku.

Zlepšenie od prvého duelu

„Druhý zápas ukázal, že sme sa zlepšili, čo je veľkým pozitívom smerom k majstrovstvám sveta. Bolo vidno veľa vecí, ktoré sme si prešli a ukázali si ich na videu. Som veľmi rád, že chalani to preniesli do zápasu,“ uviedol kouč Feneš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Na svetovom šampionáte v Ottawe sa predstavia v základnej B-skupine a ich súpermi budú postupne tímy Švédska, Švajčiarska, Česka a Kazachstanu. Do štvrťfinále postúpia štyri z piatich výberov.

Tráviace problémy ho nepustili na ľad

Do nedeľňajšieho stretnutia nezasiahol útočník Tobias Pitka, ktorý pôvodne figuroval v zápise o stretnutí. Mal však tráviace ťažkosti a nahradil ho Stanislav Gron.

Tón súboji dal už v 18. sekunde presný zásah Jakuba Chromiaka a poistku pridal v 5. minúte Milan Pišoja, boli to prvé dve strely na nemeckú bránku. Po bezgólovej druhej tretine zvýšili na 4:0 Lukáš Klečka a Tomáš Pobežal. Súper v závere už len skorigoval.

Bez čistého konta

Brankár Michal Prádel prišiel o čisté konto päť minút pred koncom.

„Hrali sme lepšie ako vo štvrtok. Chalani mi pomáhali a dotiahli sme to do víťazného konca. V bránke som sa od začiatku cítil fajn,“ poznamenal.

Prichádza rez kádrom

Realizačný tím teraz musí spraviť rez kádrom, pretože príde poltucet hráčov, ktorí pôsobia v zámorí.

„Nie je to veľmi príjemné, ale aj to patrí k hokeju. Musíme sa pozerať na úvod šampionát, to je náš prvoradý cieľ,“ zhodnotil kouč Feneš.