Prezident Pellegrini chce podľa Migaľa pád Ficovej vlády, Hlas-SD naďalej riadi cez Druckera

Vylúčený poslanec z Hlasu-SD Samuel Migaľ má pocit, že jediný, kto chce, aby došlo k pádu vlády, je prezident Peter Pellegrini. Povedal to v rozhovore pre Denník N.

„Ak by sa to stalo, prezident má v rukách možnosť zostaviť úradnícku vládu. Dnes počúvame v kuloároch, že ak by došlo k pádu vlády, tak prezident vymenuje úradnícku vládu, v ktorej budú mať zaručené pokojné vládnutie ministri Hlasu,“ uviedol.

Drucker ako spojka

Pellegrini podľa jeho slov nie je nadstranícky prezident, pretože naďalej riadi stranu. Spojkou medzi palácom a predsedom Hlasu je minister školstva Tomáš Drucker.

„Nadstranícky prezident, ako o sebe hovorí Peter Pellegrini, bol aj na poslednom pracovnom kongrese strany, kde mal veľmi horlivý prejav o tom, ako nás treba potrestať, ako sme zradili hodnoty strany Hlas. Nie som presvedčený o tom, že je to nadstranícky prezident, pretože doteraz prostredníctvom Tomáša Druckera ovláda Hlas,“ vyhlásil Migaľ.

Podľa poslanca je symbolické, že k jeho vylúčeniu spolu s poslaneckým kolegom Radomírom Šalitrošom prišlo práve v čase najmasovejších protestov od roku 1989. Je presvedčený, že dôvodom bolo, že sa v strane Hlas snažili presadzovať demokratické princípy.

Uverili víziám Pellegriniho

„Uverili sme myšlienkam a víziám prezidenta Petra Pellegriniho, že to bude nová sociálna demokracia a bude naozaj pracovať na tom, ako tvrdili a tvrdia – že na prvom mieste je človek, potom strana a až potom osobné záujmy. Bohužiaľ, mali sme možnosť osobne sa presvedčiť, že je to presne naopak. V prvom rade sú to osobné záujmy, potom stranícke a možno niekde na konci je naozaj ten človek,“ zhodnotil Migaľ.

Zdôraznil, že keby bol býval chcel ísť do Smeru, tak by šiel tam, on však chcel ísť do strany, ktorá sa tvárila, že je iná ako Smer. Predseda Šutaj Eštok sa však chce podľa neho čo najviac podobať na Roberta Fica. Migaľ jeho rétoriku a nastavenie strany absolútne odmieta.

„Vzhľadom na to, ako Matúš Šutaj Eštok vedie stranu, sa obávam, že po najbližších voľbách bude absolútne bez problémov koaličným partnerom Smeru a Republiky,“ doplnil.

Nezmyselné uznesenia koalície

Štvorica poslancov Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Ján Ferenčák a Roman Malatinec má podľa Migaľa problém s tým, že koaliční partneri prichádzajú s nezmyselnými uzneseniami, s ktorými nie sú stotožnení, a napriek tomu boli dotlačení, aby za ne hlasovali. Odvolávanie opozičného lídra Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu bolo podľa neho absolútne nezmyselné.

„Keď som začal hovoriť o tom, že argumenty na odvolanie Michala Šimečku sú postavené na vode a že aj keď sa niekomu môže zdať, že sú pravdivé, sú len demagogicky otáčané a nie je správne ísť na ihrisko Smeru. My si máme vytvárať svoje vlastné politické ihriská, ktorými majú byť rozumné poslanecké návrhy, doručovať výsledky, o ktorých sme hovorili v kampani,“ povedal.

Po tom, čo Migaľ verejne vyhlásil, že nebude hlasovať za odvolanie Michala Šimečku, začali sa mu diať „čudné veci“. Ozvala sa mu inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá priamo spadá pod ministerstvo, že ho chce vypočúvať vo veci zverejnenia materiálov, ktoré súviseli s vyšetrovaním čurillovcov.

Gestapácke metódy

„Mám pocit, že sa vraciame do rokov, ktoré som považoval za minulosť,“ podotkol a hovorí o „gestapáckych metódach“. „Okolo kolegu Šalitroša a jeho rodiny sa objavil zvýšený záujem bezpečnostných zložiek. Okolo pána poslanca Ferenčáka takisto, ku kolegovi Malatincovi sa začali dostávať informácie, že sa podivné osoby vypytujú na veci z jeho súkromia. Aj ja som pociťoval a pociťujem zvýšený záujem zvláštnych osôb vo svojej blízkosti,“ pokračoval Migaľ.

O tomto dianí informovali poslanci predsedu Hlasu a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na osobnom stretnutí. Migaľ hovorí, že sa tam aj zvyšoval hlas, pretože „toto nie je sranda“.

„Pokiaľ minister vnútra Šutaj Eštok nevie o takýchto veciach, tak je zlý minister. A pokiaľ o nich vie a podieľa sa na tom, tak je to absolútne neprípustné,“ zhodnotil. Dodal, že žiadali bezpečnostné záruky pre nich ako poslancov národnej rady.

„Pretože keď sa takéto veci dejú koaličným politikom, tak kde máme záruky, že sa to nedeje alebo nemôže stať ktorémukoľvek človeku na Slovensku, napríklad politikom z opozície?“ pýta sa Migaľ. Zdôraznil, že to považujú za absolútne neakceptovateľný nátlak na nich, pretože jediným cieľom je získať poslušnosť.

Vyjadril sa tiež k protestom

Na margo aktuálnych masových protestov povedal, že vôbec nenadobudol pocit, že by sa tu chystal nejaký majdan. „S obdivom som pozeral na ľudí, ktorí vyšli do ulíc a pokojne protestovali, pretože toto je výsada demokratickej spoločnosti,“ poznamenal.

Otvorene hovorí, že sa nestotožňuje s krokmi vlády, ktoré spochybňujú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska.

„Na jednej strane deklarujeme, že sme súčasťou Európskej únie a NATO, ale na druhej strane robíme všetky kroky úplne inak. Hovoríme, že chceme byť súčasťou Európskej únie a podpisujeme memorandá a dohody, no vládna delegácia ide do Ruska ukazovať, aký tam je perfektný život. Keď Rusko v tom čase vedie vojnu na Ukrajine a strieľa na nášho suseda,“ uviedol Migaľ pre denník N.