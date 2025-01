Prepustený arbiter z Anglicka podal úprimnú spoveď. Uviedol, že je gej

Bývalý anglický futbalový rozhodca David Coote sa priznal, že počas svojej kariéry skrýval svoju sexuálnu orientáciu, pretože sa obával, že by čelil zneužívaniu a negatívnym reakciám za to, že je gej. Štyridsaťdvaročný niekdajší arbiter Premier League uviedol, že tlak spojený s jeho prácou prispel k správaniu, ktoré viedlo k jeho prepusteniu z PGMOL (Profesionálna organizácia rozhodcov) v decembri minulého roka.

„Som gej a dlhú dobu som mal problém byť hrdý na to, kým som. Počas mojej kariéry som zažil veľmi nepríjemné zneužívanie, a pridať k tomu svoju sexuálnu orientáciu by bolo naozaj ťažké,“ povedal Coote v rozhovore pre britský denník The Sun.

Urážal Kloppa a údajne užíval kokaín

V novembri minulého roka sa na sociálnych sieťach objavilo video, v ktorom sa Coote hanlivo vyjadruje na adresu bývalého manažéra FC Liverpool Jürgena Kloppa. Neskôr sa na osobu uvedeného rozhodcu vzniesli aj ďalšie obvinenia. Anglická Futbalová asociácia (FA) ho začala vyšetrovať pre podozrenie zamerané na údajnú predzápasovú diskusiu s fanúšikom o možnosti napomínania hráča.

A aby toho nebolo málo, Európska futbalová únia (UEFA) začala prešetrovať tohto strážcu futbalových pravidiel, pretože sa objavilo video, podľa ktorého údajne užíval kokaín počas minuloročných majstrovstiev Európy v Nemecku.

„Toto je jedno z najťažších období v mojom živote. Plne preberám zodpovednosť za svoje činy, ktoré boli ďaleko od toho, čo sa odo mňa očakávalo. Úprimne sa ospravedlňujem každému, koho moje správanie urazilo, a za negatívnu pozornosť, ktorú to prinieslo milovanému futbalu,“ povedal so slzami v očiach k predmetným aféram aféram.

Sexuálnu orientáciu dlho skrýval

V rozhovore Coote hovoril aj o svojich osobných ťažkostiach a o tom, ako sa ako adolescent cítil veľmi zahanbený, kým sa rozhodol priznať svojej rodine, že je gej, vo veku 21 rokov, a priateľom vo veku 25 rokov. „Moja sexuálna orientácia nie je jediný dôvod, prečo som sa dostal do tejto situácie,“ povedal. „Ale ak nehovorím o tom, že som gej a že som mal skutočné problémy s tým, aby som to skryl, nehovorím úplne pravdivý príbeh.“

Coote priznal, že počas svojej kariéry skrýval svoje emócie aj svoju sexuálnu orientáciu, čo považuje za „dobrú vlastnosť pre rozhodcu, ale strašnú vlastnosť pre človeka“. Tento postoj viedol k mnohým problémom v jeho osobnom živote. Tiež sa zmienil o tom, že v priebehu svojej kariéry dostával smrteľné hrozby, niektoré aj voči jeho zosnulej matke, a musel mať na svojom dome nainštalovaný akcelerovaný núdzový systém, aby mohol okamžite kontaktovať políciu.

Snaží sa byť lepším človekom

„Cítim obrovskú hanbu za to, čo sa stalo, ale snažím sa byť lepším človekom aspoň teraz. Urobil som kroky k tomu, aby som bol lepší, ako fyzicky, tak aj mentálne,“ uzavrel Coote, ktorý tiež uviedol, že ak by sa mu nedostala podpora od rodiny a známych, uvažoval by nad samovraždou.

Angličan zároveň varoval ostatných, ktorí prechádzajú podobnou situáciou, aby vyhľadali pomoc a neukrývali svoje problémy, pretože ak ich potlačia, aj tak sa neskôr objavia.