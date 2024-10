Premiéra snímky 200 % Vlk: S deťmi dorazili moderátorka Lenka Raimanová Šóošová, hudobník Daniel Špiner i speváčka Martina Schindlerová

Do slovenských kín vstupuje bláznivá animovaná snímka 200 % VLK. Ružový pudlík Freddy Lupin sa v nej bude musieť rozhodnúť, či naplní svoje osobné ambície, alebo zachráni nového nezbedného mesačného kamaráta Moopooa a s ním aj celú planétu. Vyžadovať si to bude plné labky práce, no našťastie Freddy na to nebude sám.

Na slávnostnom uvedení filmu okrem množstva detí nechýbali ani ich slávni rodičia. „Konečne oddýchový a pozitívny film. 200 % VLK učí malých i veľkých, ako byť lepšími,“ povedala po premietaní speváčka Martina Schindlerová, ktorá sa premiéry zúčastnila so synom a dcérou. Film si nenechali ujsť ani rodiny moderátorky Lenky Raimanovej Šóošovej a režiséra Richarda Raimana, či skladateľa a klaviristu Katky Koščovej Daniela Špinera.

Foto: Bontonfilm

V pokračovaní australského animovaného filmu 100 % VLK odvážny Freddy čelí šokujúcemu zisteniu, že jeho osudom nie je byť mocným vlkolakom ako zvyšok jeho rodiny, ale malým ružovým pudlom. Myslí si, že má všetko, čo potrebuje na vedenie svojho vlkolačieho klanu, no získať rešpekt spolubojovníkov bude náročná úloha. Keby bol len trochu viac… vlk! Zdá sa, že bez ohľadu na to, ako veľmi sa Freddy snaží, nedokáže vlkolakov presvedčiť, aby ho brali vážne. Jednej noci sa preto vkradne na Vlčiu skalu a poprosí mocných mesačných duchov o radu. Freddy však dostane viac, než si želal – blesk mesačného svetla ho premení na dospelého vlka. Jeho radosť z novej podoby však trvá krátko, keď nájde Moopooa, mesačného ducha v batoľacom veku, ktorý sa potuluje po lese. Ukáže sa, že to Moopoo, ambiciózny duch vo výcviku, premenil Freddyho na vlka, no omylom sa pritom odpálil na zem a nemôže sa dostať späť domov na Mesiac. Navyše, Moopoo nie je schopný dlhodobo prežiť na Zemi – skôr či neskôr jeho vnútorný mesačný svit vyprchá.

Foto: Bontonfilm

Freddy sa preto spojí s najlepšou priateľkou Batty aj niekoľkými vernými psími kamarátmi, a vydajú sa na výpravu. Pátranie ich zavedie hlboko do odľahlej divočiny plnej príšer. Freddy a Batty sa napokon dostanú do horskej komunity, kde stretnú vlkolačiu čarodejnicu Max. Ak niekto dokáže vyčarovať portál na Mesiac, tak je to práve ona. Príťažlivosť surovej vlčej mágie je silná, Freddyho láka zostať s Max, zvýšiť svoju moc a získať rešpekt, po ktorom vždy túžil. Keď však Moopoo, ktorý sa ukrýva v lese s ostatnými psami, náhodou ochutná Maxinu zlú energiu, začne besniť. Plán visí na vlásku, Freddy sa preto bude musieť rozhodnúť, či dá bokom vlastné ambície, alebo pomôže zachrániť svojho duchovného kamaráta.

Hlasy filmový hrdinom prepožičali Michal Domonkos, Zuzana Porubjaková, Martin Kaprálik a aj Lucia Vráblicová. 200 % VLK je distribúcii Bontonfilmu v kinách od štvrtka 24. 10. 2024.

Informačný servis