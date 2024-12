Pred Vianocami bodovali dvaja Slováci zo štyroch. Komu sa darilo a komu nie? - VIDEO

V zámorskej NHL sa počas predvianočnej noci bodovo prezentovali dvaja slovenskí hokejisti, obaja si pripísali po jednej asistencii.

Gólová prihrávka útočníka Juraja Slafkovského nepomohla Montrealu Canadiens, ktorý prehral vonku s Columbusom Blue Jackets 4:5.

Viac dôvodov na radosť mal obranca Erik Černák, ktorého bod do produktivity prispel k triumfe hráčov Tampa Bay Lightning nad Floridou Panthers 4:0.

Košický rodák Slafkovský bodoval v druhom súboji bez prerušenia a z ostatných štyroch duelov má 4 body. V pondelok prihrával na gól Lanea Hutsona, v celom súboji strávil na ľade takmer 18 minút. V tejto sezóne nazbieral Slovák v 31 dueloch 19 bodov (4+15).

Montreal goal!

Scored by Lane Hutson with 12:57 remaining in the 2nd period.

Assisted by Juraj Slafkovsky and Cole Caufield.

Columbus: 3

Montreal: 2#MTLvsCBJ #CBJ #GoHabsGo pic.twitter.com/Nv80pfmNGQ

