Pred tromi rokmi ho nikto nepoznal. Aktuálne je najžiadanejším futbalovým artiklom na svete (video)

Neskromne poviem, že už asi pred tromi rokmi som vedel, že z aktuálne 26-ročného Viktora Gyökeresa bude futbalista, ktorý sa presadí na veľkej európskej scéne.

V sezóne 2020/2021 som komentoval zápasy druhej najvyššej futbalovej súťaže (The Championship, pozn.) a švédsky útočník s maďarskými koreňmi ma v drese Coventry City upútal svojou rýchlosťou, priamočiarosťou, skvelým výberom miesta a ešte lepším štýlom zakončovania.

Úprimne však musím napísať, že som nepredpokladal, že si latku výkonnosti dokáže posunúť až tak vysoko. Rodák zo Štokholmu aktuálne pôsobí v portugalskom Sportingu Lisabon a v kalendárnom roku 2024 strelil v 51 zápasoch 53 gólov, čo je viac ako u Kyliana Mbappého, Harryho Kanea či Erlinga Haalanda.

Forma svetovej úrovne

Ak ste z nejakého dôvodu jeho meno neevidovali, tak po zápase Ligy majstrov, v ktorom hetrikom zostrelil obhajcu trofeje Manchester City, to už nemôže platiť.

Gyökeres zaznamenal v ostatných ôsmich dueloch, v ktorých odohral minimálne 30 minút fantastických 14 gólov. Paradoxne prekonať nedokázal iba obranu slovenskej reprezentácie v októbrovom súboji Ligy národov (2:2, pozn.).

V portugalskej najvyššej súťaži dal 16 gólov, v Lige majstrov päť, v Ligovom pohári dva a v reprezentácii zaznamenal presné štyri zásahy.

Dlho sa nevedel presadiť

Cesta na vrchol však nebola jednoduchá. Gyökeres začal svoju kariéru v švédskom klube Brommapojkarna, kde sa postupne vypracoval do pozície perspektívneho útočníka vhodného na export do futbalovo renomovanejších líg.

V 20 rokoch si ho všimol anglický Brighton & Hove Albion, ktorý ho angažoval do Premier League. Aj napriek nespornému talentu sa Gyökeres nedokázal presadiť v základnej zostave a postupne bol posielaný na hosťovania do klubov ako St. Pauli v Nemecku a Swansea City v Anglicku.

V roku 2021 však nastal zlom. V Coventry začal žiariť, dostal sa do hernej pohody a góly strieľal ako na bežiacom páse.

V ročníku 2022/2023 takmer so „Sky blues“ postúpil do Premier League, na ceste do finále play off Championship nasúkal súperom 21 gólov a pridal 12 asistencií. Azda nikoho neprekvapilo, že prišla očakávaná ponuka. Lisabonský Sporting za jeho služby zaplatil 24 miliónov eur.

Astronomické výkupné

Úprimne priznám, že som čakal skôr vyschnutie jeho streleckej studne, no stal sa pravý opak. Gyökeres dal vlani vo všetkých súťažiach 43 gólov a 15-krát asistoval. O jeho aktuálnej forme sme sa zmenili už o čosi vyššie.

Na švédskom útočníkovi mi imponuje spôsob, akým prekonáva súperových brankárov. Už dlho som nevidel, tak chladnokrvne zakončujúceho futbalistu. Akoby bolo napínanie sietí tou najjednoduchšou vecou na svete.

Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt je aktuálna cena Gyökeresa odhadovaná na 70 miliónov eur. Je jasné, že jeho prípadný nový zamestnávateľ by si musel ešte priplatiť.

Podľa britského denníka BBC by portugalská strana akceptovala prestupovú čiastku na úrovni 85 miliónov eur. Len na doplnenie, švédsky reprezentant má v zmluve zakotvenú výkupnú klauzulu vo výške 100 miliónov eur.

Dielik skladačky

Najhlasitejší záujem o jeho prestup je počuť z Old Trafford. Neprekvapuje to nikoho, veď len nedávno bol za nového manažéra spiaceho obra Manchestru United vymenovaný Ruben Amorim, ktorý Gyökeresa v uplynulých mesiacoch viedol v Sportingu.

Navyše podľa portugalských médií si dobre rozumejú a už neraz sa nechali počuť, že sú na rovnakej futbalovej vlnovej dĺžke. „Red Devils“ to skúšali v ostatných rokoch rôznymi ťahmi, ale čo ak je Švéd s maďarským menom tým najdôležitejším dielikom skladačky?

V krajine troch koruniek vyrástli fenomenálni útočníci rokov minulých. Stačí si spomenúť na Nordahla, Larssona, Ibrahimoviča či Grena.

Neprekvapilo by ma, ak o desať rokov do tejto spoločnosti patril aj najžiadanejší futbalista súčasnosti Viktor Gyökeres.