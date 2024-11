Manchester City s debaklom v Lisabone, v žiare reflektorov Švéd Gyökeres (video)

Lepšie by si to Rúben Amorim nenaplánoval, ani keby sa extrémne snažil. No vypálilo to dokonale. Portugalský kouč, ktorý o niekoľko dní zasadne na lavičku anglického klubu Manchester United, z doterajšieho pôsobiska Sportingu Lisabon, odchádza za novou misiou vo veľkom štýle.

Sporting v dueli Ligy majstrov 2024/2025 doslova „ponížil“ Manchester City a zvíťazil 4:1, čo určite potešilo i priaznivcov Manchestru United, keďže práve „Citizens“ budú odteraz najväčším rivalom 39-ročného Amorima.

Trénerský mág

Fanúšikovia na Štadióne Josého Alvaladeho v Lisabone rozvinuli pred duelom transparent s nápisom „Obrigado (ďakujeme, pozn.) Rúben Amorim.“

Udialo sa tak päť dní po tom, ako kouč Sportingu podpísal kontrakt s ManUnited, kde nahradí odvolaného Holanďana Erika ten Haga. Amorim sa definitívne rozlúči so Sportingom Lisabon v nedeľňajšom (10. 11.) zápase najvyššej portugalskej súťaže proti Sportingu Braga.

„Prvý polčas bol pre nás veľmi ťažký. Mali sme veľké šťastie, ale potom po prestávke sme v úvodných minútach dvakrát skórovali. Pomohlo nám tiež prostredie a atmosféra na štadióne. Bol to úžasný večer,“ vyhlásil Amorim.

Švédsky bombardér

Hrdinom stretnutia bol švédsky útočník Viktor Gyökeres, ktorý „nasúkal“ hetrik, pričom dva góly strelil z penált.

„Nezačali sme dobre, ale nakoniec to bol takmer dokonalý večer. Museli sme hlboko brániť, na čo nie sme až takí zvyknutí, ale dobre sme sa prispôsobili, darili sa nám protiútoky a strelili sme štyri góly,“ vyhlásil 26-ročný zakončovateľ.

Množstvo zranení

Manchester City v Lisabone viedol od 4. minúty po zásahu Phila Fodena, ale nakoniec to nezvládol. V rámci Ligy majstrov prišiel o rekordnú 26-zápasovú sériu bez prehry. Utrpel tretiu súťažnú prehru po sebe, čo sa mužstvu Pepa Guardiolu nestalo od apríla 2018.

„Aj keď sme prehrali tieto tri zápasy, stále sme na dobrej pozícii v Premier League a Lige majstrov. Stále sme v hre v súťažiach, v ktorých bojujeme o trofeje. Musíme sa však zlepšiť. Samozrejme, naši zranení hráči sa musia vrátiť, pretože ich potrebujeme a momentálne to jednoducho nestačí,“ povedal podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA) portugalský stredopoliar Manchestru City Bernardo Silva.