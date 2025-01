Pomohla mu zmena v mentalite. Mbappé: Neprišiel som do Madridu hrať zle

Útočníkovi Kylianovi Mbappému zo španielskeho futbalového klubu Real Madrid pomohla zlepšiť jeho „situáciu“ v hlavnom meste Španielska zmena v mentalite. Francúz totiž mal spočiatku problémy po vysnívanom prestupe z Paríža Saint-Germain.

Francúzska megahviezda hrala v prvých mesiacoch v Madride po predsezónnom prestupe nevyrovnane, no v posledných týždňoch sa vrátila na svoj najlepšiu úroveň. „Vždy musíte byť pokojní a sústrediť sa na svoju hru a na to, čo môžete zlepšiť,“ povedal Mbappé na tlačovej konferencii pred stredajším zápasom Realu Madrid v Lige majstrov 2024/2025 proti Red Bullu Salzburg.

Narazil na dno

„Vedel som, že môžem zmeniť situáciu a teraz sa situácia zmenila,“ dodal Mbappé a priznal, že keď koncom vlaňajška v zápasoch proti FC Liverpool a Athleticu Bilbao zahodil pokutové kopy, tak „narazil na dno“.

Dvadsaťšesťročný útočník však, zdá sa, prekonal nepriaznivé obdobie a v ostatných desiatich súťažných zápasoch skóroval osemkrát. „Bola to skôr mentálna vec. Vedel som, že som na tom dobre fyzicky, že dobre spolupracujem s mužstvom, ale musel som urobiť viac a vedel som to,“ pokračoval Mbappé. „Bol to moment, keď som si povedal, že musím všetko zmeniť, pretože som neprišiel do Madridu hrať zle,“ uviedol.

Reprezentáciu miluje

Počas jeho slabšej formy a problémov so stehenným svalom chýbal francúzskej reprezentácii v zápasoch Ligy národov 2024/2025. „S národným tímom nie je problém. Chápem kritiku. Teším sa, až sa v marci vrátim a pokúsime sa dostať do semifinále Ligy národov. Moja láska k reprezentácii sa nezmenila,“ dodal Mbappé.