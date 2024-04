Politológ: Drucker je najdôveryhodnejším politikom, pretože nie je kontroverzný. Nie je však výrazný

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) je najdôveryhodnejší minister, pretože nie je kontroverzný a je akceptovateľný pre voličov oboch strán politického spektra. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

Nevyjadruje sa radikálne a kontroverzne

Drucker je podľa neho vnímaný ako umiernený politik.

„Z jeho úst sme nepočuli niečo, čo by sme mohli nazvať radikálne, extrémistické, čo by mohlo spoločnosť rozdeliť, alebo čo by mohlo voličov jedného alebo druhého názorového spektra vyslovene nahnevať. Jeho neradikálne a nekontroverzné vyjadrovanie mu zjavne pomáha,“ zhodnotil.