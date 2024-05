Slovenské elektrárne chcú dodávať silovú elektrinu za garantovanú cenu, čakajú na požehnanie od Bruselu

Domácnosti by aj v ďalších rokoch mali mať silovú elektrinu, ktorá tvorí zhruba polovicu koncovej ceny elektriny, za garantované ceny. Okrem vlády chcú garantovanú cenu udržať aj Slovenské elektrárne.

Slovenský dominantný výrobca elektriny už druhý rok dodáva pre domácnosti silovú elektrinu za garantovanú cenu 61,2 eura za megawatthodinu.

V čase vrcholiacej energetickej krízy išlo o bezprecedentnú cenu, vďaka ktorej sa nemuseli domácnosti obávať extrémnemu zdražovaniu elektriny.

Podmienky sa výrazne zmenili

Ako uviedol na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček, teraz bude dôležité presvedčiť o poskytovaní garantovanej cene slovenským domácnostiam Európsku komisiu. Podmienky počas energetickej krízy, za ktorých nám komisia takúto pomoc schválila, sa totiž už výrazne zmenili.

„Tie jednania nie sú o tom, že by boli nejaké nezhody medzi nami a ministerstvom hospodárstva. Je to skôr o tom, aby sme našli formu, ako to vlastne tým domácnostiam dáme, lebo už nie je v Európe kríza aká bola počas minulých rokov. Takže musí byť s tým aj Brusel komfortný. Takže, čo my dneska robíme. Spolu s ministerstvom v úplnom mieri a synchronizácii sa snažíme dostať od Bruselu požehnanie na schému, ktorou chceme zabezpečiť, aby to tie domácnosti dostali,“ povedal Strýček.

Sľuby musí dodržať aj vláda

Šéf Slovenských elektrární verí, že domácnosti budú naďalej dostávať silovú elektrinu za garantovanú cenu. Upozornil však, že vláda musí taktiež dodržať sľuby a dohodu zo svojej strany. Nesmie teda Slovenských elektrárňam schváliť nejaké špeciálnu daň, ktorá by sa viac či menej týkala iba ich podniku.

Rokovania s Európskou komisiou potvrdila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková. „Rokujeme s Európskou komisiou, aby sme mohli toto uplatňovať aj naďalej,“ povedala Saková, s tým, že garantovanú cenu silovej elektriny, ktorá tvorí zhruba polovicu z celkovej konečnej ceny elektriny pre domácnosti, by chcela vláda zachovať až do roku 2027.

Ministerka Saková dodala, že rokovania prebiehajú aj so Slovenskými elektrárňami. S nimi sa chce vláda dohodnúť, aby sa spomínaná cena silovej elektriny 61,20 eura nenavyšovala, respektíve zvýšila len minimálne.