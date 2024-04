Kto bude novým šéfom Hlasu? Odborník na rovinu, aké sú šance Sakovej a Šutaja Eštoka a či to posilní stranu

Kto sa stane novým predsedom Hlasu-SD a aká môže byť budúcnosť strany po zmene lídra? V hre sú mená ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka ako aj ministerky hospodárstva Denisy Sakovej.

O novom predsedovi strany Hlas-SD má rozhodnúť snem, ktorý bude v Košiciach 1. júna. Minister vnútra Šutaj Eštok potvrdil, že členovia užšieho vedenia Hlasu majú záujem dohodnúť sa na kandidátovi na nástupcu zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho.

„Tohto kandidáta, samozrejme, bude musieť potvrdiť snem, ale ja verím, že budeme mať takého lídra, ktorý naplní odkaz Petra Pellegriniho, aby Hlas bol silnou stranou aj po jeho odchode,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Rétorika podobná Smeru

„Matúš Šutaj Eštok pokojne môže byť predsedom strany Hlas-SD, predpokladám, že tam má silné postavenie ako generálny manažér,“reagoval politológ Radoslav Štefančík na správy, že by sa mal stať novým lídrom Hlasu práve šéf rezortu vnútra.

Odborník zároveň podotkol, že rétorika Šutaja Eštoka sa mimoriadne podobá rétorike strany Smer-SD. „Pokiaľ bude predsedom strany Matúš Šutaj Eštok medzi Hlasom a Smerom nebude žiadny rozdiel v komunikácii. Potom si možnože budú ľudia klásť otázku, že načo druhá strana, ktorá sa svojou rétorikou podobá na stranu, ktorá už existuje,“ vysvetľoval Štefančík.

Stane sa minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok novým šéfom Hlasu-SD? Podľa politológa jeho rétorika mimoriadne pripomína rétoriku politikov Smeru-SD. Foto: SITA/Milan Illík

„Pokiaľ chce niekto zlikvidovať stranu Hlas, respektíve pokiaľ chce, aby strana Hlas sa rýchlejšie zlúčila so Smerom, tak bude určite za pána Šutaja Eštoka,“ poznamenal ďalej politológ.

Moderná sociálna demokratka

V súvislosti s novým predsedom Hlasu je v hre aj meno podpredsedníčky strany a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Aké sú jej šance na zvolenie?

„O pani Sakovej kedysi kolovali legendy, že je síce veľmi blízko pána Pellegriniho, ale v strane má dosť slabé postavenie,“ reagoval na správu politológ Štefančík.

Podľa odborníka, pokiaľ by bola Saková šéfkou Hlasu – podobne ako v prípade Šutaja Eštoka – by hrozilo, že viacerí členovia si môžu povedať, že v rámci Hlasu nemá zmysel zotrvať a prešli by naspäť do strany Smer.

V hre o post lídra Hlasu je aj meno ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej. Podľa politológa, ak by sa stala predsedníčkou ako prototyp modernej sociálnej demokratky by mohla osloviť umiernených voličov hlásiacich sa k sociálnej demokracii. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.

„Na druhej strane, keby Smer a Hlas po vzájomnej dohode, by chceli hrať známu hru na dobrého a zlého policajta, tak si viem predstaviť, že by pán Fico bol ten zlý policajt, ktorý by oslovoval ľudí radikálnou rétorikou, a pani Saková by pôsobila ako tá slušná, moderná sociálna demokratka, ktorej úlohou by bolo oslovovať umiernených voličov hlásiacich sa k sociálnej demokracii,“ zamýšľal sa ďalej odborník.

Ak by sa teda Smer a Hlas rozhodli hrať túto hru, a že Hlas nebude integrovaní so Smerom, tak Saková by bola podľa politológa ideálny kandidát na predsedu strany.

Odchod Pellegriniho oslabí Hlas

Šutaj Eštok verí tomu, že budú mať takého lídra, ktorý naplní odkaz Pellegriniho, aby Hlas bol silnou stranou aj po jeho odchode.

„Nemyslím si, že Hlas bude silnou stranou. Ukázal, že je slabšou stranou ako Smer aj v tom momente, keď ju viedol Peter Pellegrini. Hlas je momentálne odsúdený na neúspech. Hlas bude silnejší len vtedy, pokiaľ bude slabší Robert Fico, respektíve ak Fico odíde z politiky, napríklad do nejakej sudcovskej funkcie,“myslí si Štefančík.

„Vzhľadom na to, že Hlas vznikol práve pre osobné ambície Petra Pellegriniho a ten odchádza zo strany, tak si nemyslím, že tam je nejaká perspektíva byť silnou stranou v porovnaní so Smerom,“ uzavrel odborník.