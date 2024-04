Bojí sa Šimečka Korčoka? Z pozície lídra progresívcov ho môže vyradiť najmä Čaputová

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka opätovne kandiduje na pozíciu predsedu strany a ako informoval, protikandidáta mať nebude. V kuloároch sa však čoraz častejšie hovorí o tom, že u progresívcov sa schyľuje k výmene lídra. V tejto súvislosti sa skloňuje meno neúspešného kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka ako aj prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Podľa podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD) si Šimečka rýchlo zvolal stranícky zjazd, aby ho bez protikandidáta potvrdili v pozícii predsedu PS, lebo sa bojí Ivana Korčoka. „Sponzori sú už nervózni a tak sa chcel zabetónovať. Aj tak ho čoskoro odpália, veď je smiešny. Už sa zbiehajú slinky Čaputovej aj Korčokovi, to nedáš, Michal,” odkázal Blaha Šimečkovi na sociálnej sieti Telegram.

Pri otázke možného vstupu Ivana Korčoka do PS sa Šimečka vyjadril, že sa ním o tom bude rozprávať. „Neviem však, čo sa stane, neviem predikovať, ako sa rozhodne Ivan Korčok,“ povedal líder progresívcov.

Šimečka nie je zrelý na výmenu

Politológa Radoslava Štefančíka sme sa pýtali, akú realitu vidí v tom, že by sa mohol stať Ivan Korčok lídrom PS. „Vôbec si nemyslím, že Ivan Korčok by bol dobrý predseda Progresívneho Slovenska,“ prekvapil odpoveďou Štefančík.

„PS je politická strana, ktorú zakladali nejakí ľudia, oni už majú medzi sebou vybudované dobré vzťahy a keby tam prišiel človek, ktorý je síce známy, ale vôbec nie je jasné, koho by si doviedol do politickej strany, či by to neurobilo viac škody ako osohu,“ pýtal sa ďalej. Podľa odborníka je preto Šimečka momentálne najlepším kandidátom na šéfa PS.

Podľa politológa, predseda progresívcov Michal Šimečka nie je zrelý na výmenu, pretože má na konte viacero úspechov. Jedným z nich je fakt, že sa mu podarilo dostať PS do parlamentu. Foto: SITA/Jana Birošová

„Pánovi Šimečkovi sa podarilo, na rozdiel od predchádzajúcich predsedov dostať PS do parlamentu. V preferenciách sa pohybuje stabilne na druhom mieste, takže má za sebou úspech. Predsedovia by sa mali podľa môjho názoru meniť vtedy, keď strany zažívajú úpadok alebo určitú formu neúspechu. Vzhľadom na to, že PS-ku sa darí robiť aktívnu opozičnú politiku, je ich vidieť, tak si myslím, že ide len o klebety, ktoré nemajú nič spoločné s realitou,“zhodnotil Štefančík.

Vstúpi Korčok k progresívcom alebo založí vlastnú stranu?

Ivan Korčok zatiaľ nepredstavil svoju politickú budúcnosť. Podľa odborníka je situácia Korčoka zložitá v tom, že najbližšie parlamentné voľby sú veľmi ďaleko a kandidátka do eurovolieb je už dávno uzavretá.

Meno neúspešného kandidáta na prezidenta SR Ivana Korčoka sa tiež skloňuje v súvislosti s tým, kto by mohol striedať Michala Šimečku na poste predsedu progresívcov. Podľa politológa je však otázne, či by bol dobrou voľbou na predsedu strany. Foto: Archívne, SITA/AP

Bolo by pre Korčoka lepšie, ak by si založil vlastnú stranu? Podľa Štefančíka by takýto krok výrazne oslabilo stranu PS.

„Akonáhle sa objaví nejaký nový, úspešný líder – ako napríklad pán Korčok, a bude si chcieť založiť novú stranu, poprípade vstúpi do inej politickej strany, tak tento subjekt bude potom ťahať voličov od progresívcov,“ hovorí politológ.

„Pán Korčok môže aj vstúpiť do PS, ale nevidím dôvod, prečo by túto stranu mal hneď viesť,“ hovorí Štefančík s tým dôvetkom, že by Korčok mohol byť na čele nejakej kandidátky, ako to bolo napríklad v prípade Ľudovíta Ódora.

Čaputová ako predsedníčka progresívcov?

Politológ Štefančík si v tejto súvislosti vie predstaviť, že by prezidentka mohla do toho ísť. „Nemožno to vylúčiť, nakoniec pani Čaputová vzišla z Progresívneho Slovenska, dokonca sa o nej hovorilo, že kandidatúra mala len pomôcť zviditeľniť meno Zuzany Čaputovej, aby sa stala úspešnou predsedníčkou tejto politickej strany,“ pripomenul Štefančík.

Zároveň by ale podľa slov odborníka Čaputová nemala zabúdať aj na neúspech exprezidenta Andreja Kisku. „Popularita a vysoká miera dôvery, ktorá sa viaže na prezidenta či kandidáta na prezidenta – a to je veľmi dôležité aj pri Ivanovi Korčokovi – sa automaticky neodráža vo výsledku parlamentných volieb,“ zdôraznil Štefančík.

Nie je vylúčené, že predsedom progresívcov by sa mohla v budúcnosti stať Zuzana Čaputová. Podľa odborníka by však v tejto súvislosti nemala zabúdať ani na neúspech exprezidenta Andreja Kisku v parlamentných voľbách. Foto: archívne, SITA/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Podľa odborníka by to teda nebolo zlé riešenie, keby Progresívne Slovensko viedla Zuzana Čaputová. „Tak ako Ľudovít Ódor ako populárny bývalý predseda úradníckej vlády pomôže Progresívnemu Slovensku v eurovoľbách, tak isto by mohla pani prezidentka pomôcť strane PS,“ myslí si Štefančík.

„To však ešte neznamená, že dôvera, ktorú Zuzane Čaputovej vyjadrujú niektorí voliči KDH, Demokratov či niektorí maďarskí voliči, sa automaticky pretaví do úspechu Progresívneho Slovenska,“ zopakoval odborník.

PS nestojí na popularite Šimečku

Podľa odborníka Progresívne Slovensko nie je populárne kvôli predsedovi Šimečkovi, ale najmä kvôli tomu, aký obsah prezentuje, a že ju ľudia vnímajú ako protipól k tomu, čo postavila súčasná vládna koalícia.

„PS nie je takou stranou ako Smer či momentálne SNS, že voličské správanie je pod vplyvom personalizácie, teda že ľudia stranu volia preto, lebo dôverujú šéfovi strany. PS je strana, ktorú ľudia volia na základe programu a že tvoria protiváhu proti súčasnej vládnej koalícii,“ vysvetľuje Štefančík.

„Voličská podpora v PS nie je vyjadrená kvôli predsedovi Šimečkovi, ktorý je formálnou postavou, ktorá stranu vedie, ale nie postavou porovnateľnou s pánom Pellegrinim alebo Ficom, bez ktorých by sa ich strany rozpadli,“ hovorí Štefančík.

„Hlavný rozdiel medzi Smerom a Progresívnom Slovenskom je, že keby pán Šimečka momentálne odišiel, tak by to s preferenciami neurobilo také veľké výkyvy ako by to zatriaslo so Smerom, keby odtiaľ odišiel Robert Fico,“ uzavrel odborník.