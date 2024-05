Hojsík: Podľa Fica nemáme v europarlamente hovoriť o tom, čo sa deje na Slovensku, to robili komunisti (rozhovor)

V Európskom parlamente nemáme podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) hovoriť o tom, čo sa deje na Slovensku a presne to kedysi robili komunisti. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA europoslanec Martin Hojsík, ktorý opätovne kandiduje do Európskeho parlamentu (EP) za hnutie Progresívne Slovensko.

Slovensko patrí na Západ

Reagoval tak na vyhlásenie premiéra Fica, ktorý opakovane obvinil poslancov a europoslancov za Progresívne Slovensko z toho, že v EP očierňujú Slovensko a žiadajú pozastavenie európskych peňazí. Hojsík vyhlásil, že Fico klame a lži sú jeho dlhodobý pracovný nástroj.

„Tvrdiť, že nemáme hovoriť o tom, čo sa deja na Slovensku – viete, kto toto hovoril? Za socializmu komunisti, keď sa veriaci stavali na obranu viery, a hovorili o tom doma aj vo svete, tak boli zradcovia. Keď ochranári hovorili o zlom stave životného prostredia doma aj vo svete, tak boli rovnako zradcovia. Neviem, či ďalším krokom Roberta Fica a jeho vlády bude blokovanie štvavých imperialistických vysielačov,“ vyhlásil Hojsík.

Dodal, že Slovensko patrí na Západ a do demokratickej Európy. Europoslanec zároveň pripomenul, že on a jeho strana urobí všetko pre to, aby Slovensko takéto aj ostalo.

Európske peniaze musia byť demokratické

Podľa Hojsíka Slovensko potrebuje dodržiavať pravidlá EÚ, s ktorými sme súhlasili a s ktorými súhlasili aj vlády Roberta Fica.

Tieto pravidlá sú podľa europoslanca o tom, že európske peniaze musia byť demokratické. V súčasnosti ich podľa Hojsíka ohrozuje Fico s jeho vládou, pretože porušujú pravidlá, odstraňujú prekážky, ktoré bránia rozkrádaniu týchto peňazí.

„Politici a političky, alebo občania krajín, ktoré sú čistými platiteľmi, čo sú Holanďania a Dáni, oni vedia čítať. Oni vedia, čo sa deje, a tie peniaze, ktoré by oni vedeli doma využiť, ktoré dávajú nám cez európsky rozpočet, oni nechcú, aby boli rozkradnuté. Oni nechcú, aby sa takto podkopávala Európa,“ doplnil Hojsík.

Obavy vyjadrované Európskou komisiou

To, že on hovorí v Európskom parlamente o problémoch na Slovensku, nie je podľa neho niečo, čo škodí, ale naopak, pomáha Slovensku, pretože tak ukazujeme, že sme demokratická krajina, kde stále funguje sloboda slova. Hojsík zároveň dodal, že prvý, kto musí riešiť tieto problémy, je Európska komisia.

Podľa jeho slov už teraz vidíme komunikáciu a obavy vyjadrované Európskou komisiou.„Nominantom Slovenska v Európskej komisii je jej viceprezident Maroš Šefčovič, ktorého nominovala vláda Smeru Roberta Fica. Tým pádom by sa dalo povedať, že keď ja som zradcom vlasti, tak je zradcom aj jeho nominant. Ja nehodnotím prácu pána Ševčoviča, pre mňa je dôležité zabezpečiť, aby sme mali tieto peniaze, a aby sme súčasne mali demokraciu, pretože jedno bez druhého nejde,“ uzavrel kandidát do Európskeho parlamentu za PS Martin Hojsík.

Podporiť Erasmus a programy odborných škôl

Treba podporiť Erasmus a programy odborných škôl, aby mladí ľudia mohli viac spoznávať Európu, získavali nové skúsenosti, a aby zistili, že napriek Európou sú priatelia. Takto by využil peniaze z rozpočtu Európskej únie kandidát do európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Hojsík.

V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA tiež vyhlásil, že zahraničné výmeny sú jedna z najlepších možností, ako investovať peniaze daňových poplatníkov v rámci Európskej únie. Mladí ľudia tým podľa neho získajú skúsenosti a kontakty naprieč celým kontinentom, zároveň aj na Slovensko prídu noví študenti.

Kandidát za PS priznal, že ho trápi, že ľudia utekajú zo Slovenska. Podotkol, že z krajiny odchádza celá generácia. Podľa jeho slov sa to týka 100-tisíc Slovákov, čo je najhorší problém Slovenska spojený s migráciou.

„Prichádzame o veľkú časť mozgov, veľkú časť budúcnosti a nerobíme dosť preto, aby sme mladým ľuďom dali príležitosti na život na Slovensku. Aby nemali pocit, že budú nenávidení a diskriminovaní len pre to, koho ľúbia. Že nebudú mať pocit, že sa nedostanú ku kvalitnému vzdelaniu, alebo aby nemali pocit, že zdravotná starostlivosť vyzerá ako z 19. storočia, že nebudú mať dostupné bývanie. Toto je ten skutočný migračný problém, ktorý Slovensko má,“ vyhlásil europoslanec z klubu Progresívne Slovensko.

Hojsík by zároveň chcel pomocou európskych peňazí zabezpečiť aj obrannú odolnosť či odolnosť voči dopadom klimatickej krízy, ktorá sa týka poľnohospodárstva, infraštruktúr, diaľníc, elektrických rozvodov, ako aj voči cenám energií.

„To znamená nebyť taký závislý na dovozoch fosílnych palív, ako je plyn a ropa z Ruska, ale viac využívať zelenú energiu, využívať energiu efektívnejšie a tým tie peniaze, ktoré teraz posielame Putinovi, nechávať v peňaženkách ľudí na Slovensku a v regiónoch,“ predstavil svoje plány kandidát na europoslanca. Slovensko by si podľa jeho slov malo dávať pozor aj na koherenciu politík, teda aby ľavá ruka vedela, čo robí pravá. Europoslanec za PS poukázal aj na to, že v krajine častokrát financujeme dve odlišné veci, ktoré idú proti sebe. „Dotujeme fosílne palivá a financujeme ochranu klímy. To je niečo, na čo si musíme dať pozor, lebo potom vyhadzujeme peniaze do vzduchu,“ uzavrel Hojsík.

V rozhovore s kandidátom do európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom sa dozviete viac:

o jeho doterajších aktivitách v Európskom parlamente

ako vidí výsledky blížiacich sa eurovolieb, a ako chce motivovať Slovákov ísť voliť

aký má názor na rozširovanie EÚ, na nelegálnu migráciu, na pomáhanie Ukrajine, na vzťahy medzi USA a EÚ

ako by sa podľa neho mohla únia odstrihnúť od energií z Ruska

ako Európska únia reguluje obsah na sociálnych sieťach a používanie umelej inteligencie

