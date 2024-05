Fotopasca zachytila medveďa pri dedine. Mám strach a strieľať sa nemôže, hovorí poľovník

Poľovník z Porúbky pri Humennom už dávnejšie videl stopy medveďa na konci dediny, ale až teraz sa ho podarilo zachytiť na fotopascu. Šelma sa pohybovala neďaleko rodinných domov počas celej noci, ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

„Najprv som si myslel, že je to diviak. Pozerám, preboha, veď to je medveď. To snáď nie je možné, nemôže byť medveď dvesto metrov od dediny. Neveril som vlastným očiam,“ uviedol poľovník s tým, že ich pohyb registroval stále. Bolo to však desiatky kilometrov od dediny.

Medveď oblasťou migroval

„Bolo deväť hodín večer, ešte bolo svetlo a on si tu suverénne ľahol. Potom sa prešiel a zase sa vrátil k fotopasci. Ukázal som to aj manželke, hovorí, že preboha, kto pôjde teraz na huby,“ opísal pohyb medveďa počas noci.

Fotopasca šelmu ešte zachytila okolo tretej nadránom a starostka informovala správu Štátnej ochrany prírody a tiež členov Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

„Na základe záznamov z fotopasce ide o mladého jedinca do troch rokov, pričom v tejto oblasti je to prvé hlásenie o výskyte medveďa. Je preto pravdepodobné, že medveď oblasťou migroval,“ ozrejmila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.

Tím obhliadne lokalitu

Zásahový tím plánuje obhliadku lokality a vyzýva občanov a aj návštevníkov, aby boli obozretní najmä v ranných a večerných hodinách.

Poľovník má však zlý pocit, keď pôjde opäť do lesa a upozorňuje tiež na to, že turisti tu často chodia s deťmi na Vinianske jazero. „Mám strach. Ja mám obavu. A strieľať sa nemôže, je to zakázané,“ dodal na záver.