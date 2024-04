Čaputová si udržala pomerne vysokú popularitu až do konca, Fico mal v priebehu rokov rôzne sínusoidy

Novozvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD) a dosluhujúca prezidentka Zuzana Čaputová na čele rebríčka dôveryhodnosti politikov nie sú žiadnym prekvapením, keďže prvé priečky tohto rebríčka sa dlhodobo nemenia. Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner.

„Pellegrini s Čaputovou si vymieňajú prvé, druhé miesto, možno tretie. Súvisí to s vývojom preferencií a s tým, kto je práve pri moci. Pretože kto je v exekutíve a je každý deň v médiách, a tým pádom viac na očiach, má potom, prirodzene, väčšiu popularitu,“ zhodnotil.

Čaputová si udržala popularitu

Podotkol, že zároveň zohráva svoju rolu aj psychologický faktor, pretože ľudia chcú byť na strane víťazov. „Pellegrini aj predtým figuroval medzi obľúbenými politikmi, ale tým, že vyhral prezidentské voľby, má teraz naozaj veľmi silnú politickú legitimitu,“ hovorí Cirner.

V prípade Zuzany Čaputovej sa dá podľa politológa konštatovať, že napriek tomu, že bola potieraná a ostrakizovaná veľkou časťou politického spektra nevyberanými útokmi, udržala si pomerne vysokú popularitu aj na konci svojho funkčného obdobia.

Podľa prieskumu agentúry Focus mala Čaputová v júni 2019 pri nástupe do funkcie dôveryhodnosť na úrovni 49,4 percenta.

Prezidentka nemala politických spojencov

Aktuálny prieskum jej nameral 45 percent, čo ju dostalo na druhé miesto za Petrom Pellegrinim (49 percent).

„Zuzana Čaputová začínala s vysokou popularitou, ktorá postupne začala klesať, pretože mala veľmi málo politických spojencov. Z reprezentatívnej pozície musela vstúpiť do reálnej exekutívy a mala reálnu zodpovednosť po páde vlády. Menovala päť vlád, mali sme tu covid, vojnu na Ukrajine, rôzne ekonomické krízy a inflácie,“ vymenoval Cirner.

Podotkol, že prezidentka bola kritizovaná z každej strany a okrem Roberta Fica a Smeru čelila aj politickým útokom zo strany Igora Matoviča a jeho hnutia OĽaNO (dnes Slovensko). „Teraz, keď už nie je tak politicky exponovaná a oznámila, že už nebude opätovne kandidovať na post prezidentky, stala sa pre mnohých voličov irelevantná a už im ani takým spôsobom neprekáža,“ dodal politológ.

Fico so sinusoidami a skokanom Forró

Tretie miesto v najnovšom prieskume agentúry Focus obsadil premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorému dôveruje 36 percent opýtaných.

Cirner podotýka, že Fico mal v priebehu rokov rôzne sinusoidy v oblasti popularity, čo súviselo s preferenciami jeho strany. „Tým, že jeho strana vyhrala v parlamentných voľbách a je predsedom vlády, patrí aktuálne medzi obľúbených politikov,“ povedal.

Skokanom rebríčka je líder mimoparlamentnej Maďarskej aliancie a neúspešný prezidentský kandidát Krisztián Forró, ktorému dôveruje 22 percent opýtaných a umiestnil sa na ôsmom mieste za Michalom Šimečkom (PS), Milanom Majerským (KDH), Andrejom Dankom (SNS) a Richardom Sulíkom (SaS).

Politológ hovorí, že mnohí prezidentskí kandidáti využili svoju kandidatúru len ako ďalšiu formu politického marketingu a zviditeľnenia sa. „Pre Krisztiána Forróa a jeho stranu to bolo veľmi dôležité, pretože zastupujú špecifickú skupinu voličov, predovšetkým maďarskej národnosti. Ale nerobil by som z toho nejaké ďalekosiahle závery – treba brať do úvahy to, kedy sa ten prieskum robil a možno aj preto vyskočili niektorí politici vyššie,“ poznamenal Cirner.