Na železniciach v okolí Košíc pokračuje výluka, týka sa rýchlikov aj osobných vlakov

V okolí Košíc pokračujú obmedzenia v železničnej osobnej doprave. Aktuálna štvordňová výluka pre úpravu infraštruktúry na úseku Košice – Moldava nad Bodvou mesto sa do štvrtka 9. mája týka diaľkových a regionálnych vlakov.

Náhradná doprava

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za ne zabezpečila pre cestujúcich náhradnú autobusovú dopravu, zároveň upozornila na predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou približne 25 minút.

Na úseku Košice – Moldava nad Bodvou nejde v stredu dvanásť rýchlikov Gemeran premávajúcich medzi Košicami a Zvolenom a dva nočné rýchliky Poľana z Košíc do Nových Zámkov a späť.

Ide o šesť spojov s odchodom z Košíc do Zvolena od rána do 17:22 a nočný spoj do Nových Zámkov s odchodom 22:46, ako aj o sedem spojov zo Zvolena, resp. z Nových Zámkov do Košíc, ktoré odchádzajú z Moldavy nad Bodvou do 22:19. Vo štvrtok výluka platí pre desať rýchlikov Gemeran a jeden rýchlik Poľana s odchodmi z Košíc do Zvolena od 5:22 do 17:22 a z Moldavy nad Bodvou opačne od 6:19 do 16:19.

Osobné vlaky

V prípade osobných vlakov na úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto aj v stredu vypadli všetky spoje počas celého dňa. Ide o vlaky na linke Košice – Moldava nad Bodvou mesto a späť. Vo štvrtok na uvedenom úseku nepôjde 15 spojov od rána do večera – osem s odchodmi z Moldavy nad Bodvou mesto do Košíc od 4:35 do 19:14, sedem odchádzajúcich z Veľkej Idy späť od 5:59 do 18:45.

Cestujúci majú k dispozícii náhradnú autobusovú dopravu na trase Košice – Veľká Ida – Cestice – Čečejovce – Mokrance – Moldava nad Bodvou – Moldava nad Bodvou mesto. Úsek Košice – Moldava nad Bodvou má 31 kilometrov a úsek Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto 14 kilometrov, oba sú súčasťou trate Zvolen – Košice dlhej 230 kilometrov.