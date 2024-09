Polícia na Islande zastrelila vzácneho medveďa bieleho, ktorý bol prvým svojho druhu. Považovala ho za hrozbu

Vzácneho medveďa bieleho, ktorého spozorovali pred chatou v odľahlej dedine na Islande, zastrelila polícia po tom, čo ho považovali za hrozbu. Informovali o tom islandské úrady.

Medveď bol zabitý vo štvrtok popoludní na severozápade Islandu po tom, ako sa polícia najprv poradila s agentúrou pre životné prostredie, ktorá odmietla premiestnenie zvieraťa, uviedol pre agentúru AP Helgi Jensson, šéf polície vo Westfjords.

„Nie je to niečo, čo by sme robili radi,“ povedal Jensson. „V tomto prípade, ako môžete vidieť na záberoch, bol medveď veľmi blízko chaty. Bola tam stará žena.“

Majiteľka, ktorá bola sama, sa zľakla a zamkla sa na poschodí, keď sa medveď prehrabával v jej odpadkoch, povedal Jensson. Žena okamžite pomocou satelitného spojenia kontaktovala svoju dcéru v Reykjavíku, hlavnom meste krajiny, a tak sa jej podarilo privolať pomoc.

Jensson poznamenal, že žena si musela uvedomovať nebezpečenstvo toho, že sa zdržiava v oblasti. Zvlášť, keď ostatní obyvatelia tejto rekreačnej lokality odišli po lete domov. Ani nepríjemná skúsenosť ju však neodradila a po zastrelení medveďa naďalej zostala vo svojej chate.

Podľa Anny Sveinsdóttir, riaditeľky vedeckých zbierok v Islandskom prírodovednom inštitúte, medvede biele sa na Islande bežne nevyskytujú, ale občas sa dostanú na ostrov po tom, ako „pricestujú“ na ľadových kryhách z Grónska.

V ostatných týždňoch bolo pri severnom pobreží Islandu spozorovaných veľa ľadovcov. Medveď zastrelený vo štvrtok bol prvým tohto druhu, ktorého v krajine videli od roku 2016.

A rare Polar Bear showed up on the shores of Iceland. Police shot it! 🤬

Authorities considered it a threat to residents in Westfjords.

It was the first one seen in the country since 2016. pic.twitter.com/HQhXZBmMF4

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) September 21, 2024