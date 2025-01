Počasie zmení studený front, teploty klesnú hlboko pod nulu a Slovensko zasiahne silný vietor

Vo štvrtok počas dňa ešte prúdi na Slovensko teplý vzduch, ale počasie zmení studený front a v najbližších dňoch bude najmä noci poriadne mrazivé. Pre niektoré okresy je vydaná aj výstraha pred silným vetrom a môžu sa tvoriť snehové jazyky a záveje.

Vo štvrtok je podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) oblačno až zamračené a hmlisto. Najmä na strednom Slovensku, sa miestami vyskytne dážď alebo mrholenie a vo vysokých polohách môže aj snežiť.

Najvyššia denná teplota vo štvrtok dosiahne 4 až 9, na juhu miestami okolo 11 a na horách vo výške 1500 m okolo 2 stupne Celzia.

„Po prednej strane tlakovej níže so stredom nad Nemeckom k nám prúdi od juhozápadu teplý vzduch ale večer začne postupovať do strednej Európy od severozápadu studený front a cez našu oblasť smerom na východ postúpi v piatok,“ informuje SHMÚ na svojom webe.

Výstraha pred silným vetrom

V piatok ešte ochladenie až tak nepocítime, v noci teplota klesne na 3 až mínus 2, na Zemplíne na miestami okolo 5 stupňov Celzia. Denná sa bude pohybovať od 2 do 7, v Žilinskom kraji, na Horehroní a Hornom Spiši od mínus 2 do 2 stupňov Celzia.

Ako informujú meteorológovia, cez deň nás čaká premenlivá, spočiatku ešte veľká oblačnosť a najmä na severe aj východe miestami sneženie alebo snehové prehánky. „V polohách do 300 m prechodne aj dážď so snehom,“ priblížili meteorológovia.

Do predpoludňajších hodín môže aj silno fúkať a výstraha prvého stupňa je vydaná do 11.00 pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava a do 9.00 v okresoch Kežmarok, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.

Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a ojedinele o priemernej rýchlosti 45 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je na piatok 10. januára 2024 vydaná pre žltou farbou označené okresy Slovenska. Foto: www.shmu.sk

Víchrica na horách aj snehové jazyky a záveje

Na horách sa rozfúka už od štvrtkového popoludnia a varovanie prvého stupňa je platné od 14.00 do piatku 9.00. Meteorológovia žltou farbou označili okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.

Na horách nad pásmom lesa sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 – 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.

Varovanie prvého stupňa pred silným vetrom na horách vydané na štvrtok a piatok. Foto: www.shmu.sk

V piatok sa navyše môžu lokálne tvoriť snehové jazyky aj záveje. Výstraha prvého stupňa je vydaná počas celého dňa pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi je na piatok 10. januára vydaná pre žltou farbou označené okresy Slovenska. Foto: www.shmu.sk

V noci aj mínus 13 stupňov Celzia

Citeľňejšie ochladenie pocítime od sobotňajšej noci, kedy môže na niektorých miestach teplota klesnúť na mínus 12 stupňov Celzia, ďalšie dva dni to môže byť aj mínus 13 stupňov Celzia.

Ako informuje SHMÚ, v sobotu k nám bude v chladnom vzduchu vo vyšších hladinách ovzdušia od severovýchodu zasahovať brázda nízkeho tlaku a súčasne sa v prízemnom poli od západu začne do našej oblasti rozširovať výbežok tlakovej výše.

Má byť premenlivá, na severe a popoludní aj na ostatnom území prevažne veľká oblačnosť. Najmä v severnej polovici Slovenska sa miestami môžu vyskytnúť snehové prehánky alebo občasné sneženie. Denná teplota dosiahne mínus 1 až 4, v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a krajnom severovýchode budú okolo mínus 3 stupne Celzia.

V nedeľu bude naďalej oblačno až zamračené a najmä v severnej polovici Slovenska sa očakávajú snehové prehánky alebo občasné sneženie. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši na severných návetriach môže podľa meteorológov snežiť aj trvalejšie.

V chladnom vzduchu bude vo vyšších hladinách ovzdušia od severovýchodu do našej oblasti naďalej zasahovať okraj tlakovej níže. Súčasne nad západnou Európou zmohutnie tlaková výš a svojím okrajom sa viac rozšíri do strednej Európy.

Nočná teplota klesne na mínus 2 až mínus 7, v údoliach na miestami na mínus 8 až mínus 13 stupňov Celzia. Počas dňa sa dostane na mínus 5 až 1 stupeň Celzia. Ako ukazuje grafická predpoveď počasia, v noci bude mrazivo aj v pondelok a utorok.