Počasie na Slovensku sa cez víkend zmení, zatiaľ si užijeme slnečné dni

Slovensko si užije dva slnečné dni, počasie bude vo štvrtok a piatok ovplyvňovať tlaková výš. Počas víkendu však príde zmena a na niektorých miestach sa očakáva aj sneženie.

Najvyššia denná teplota sa vo štvrtok pohybuje od 0 až 5, na severe miestami sú okolo mínus 2 a rovnaká teplota je aj na horách vo výške 1500 m.

V piatok sa stred tlakovej výše presunie od severozápadu cez našu oblasť nad Rumunsko. Nočná teplota klesne na mínus 1 až mínus 6, v údoliach miestami na mínus 7 až mínus 12 stupňov Celzia. Cez deň majú byť podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 0 až 4 stupne Celzia, na Liptove aj Spiši lokálne okolo mínus 2 stupne Celzia.

Počas víkendu príde už spomínaná zmena počasia. „Tlaková výš sa presunie z Balkánu ďalej na juhovýchod a od západu sa presunie nad strednú Európu studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Škandináviou,“ informuje SHMÚ na svojom webe.

Predpoveď počasia na sobotu

V sobotu bude najprv jasno až polojasno, ale od západu sa bude postupne rozširovať veľká oblačnosť. „Podľa aktuálnych predpovedí by mohlo snežiť na juhu západného a stredného Slovenska, no intenzita sneženia by mala byť len slabá,“ uvádza portál iMeteo.sk.

V noci a dopoludnia sa môže podľa SHMÚ lokálne vyskytnúť hmla ojedinele sa očakávajú aj mrznúce zrážky. V noci teplota klesne na mínus 1 až mínus 7, v údoliach na miestami na mínus 7 až mínus 13 stupňov Celzia a cez stúpne na mínus 3 až 3 stupne Celzia.

Predpoveď počasia na nedeľu

V nedeľu cez našu oblasť postúpi ďalej na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Baltikom.

Ako informuje spomínaný meteorologický web, malo by prísť aj výraznejšie sneženie, ktoré sa očakáva najmä na severe Slovenska. „Na zvyšku územia to na sneženie zatiaľ nevyzerá, keďže hranica sneženia sa bude pohybovať okolo 400 metrov,“ priblížil.

SHMÚ vo svojej predpovedi uvádza, že najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od nula do mínus 5 stupňov a v údoliach okolo mínus 7 stupňov Celzia. Počas dňa teplomery ukážu mínus 2 až 4 a na juhozápade do 6 stupňov Celzia.