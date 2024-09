Platforma pre demokraciu odsudzuje štvavú kampaň premiéra Fica proti mimovládkam. Je to cielená manipulácia a zneužívanie štátnej moci, tvrdí 

Platforma pre demokraciu rázne odsudzuje štvavú kampaň, ktorú vedie predseda vlády Róbert Fico proti Nadácii Milana Šimečku, organizáciám Projekt Forum, BOD.Y a občianskym organizáciám, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv a slobôd a predchádzaniu prejavom intolerancie.

Neodôvodnené útoky a šikana

Uviedol to v stredu programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač. Platforma v tejto súvislosti vyzýva premiéra aj vedenie ministerstva spravodlivosti, aby v prípade, ak došlo v porušeniu zákona, vec odovzdali orgánom činným v trestnom konaní.

Ak k takému porušeniu nedošlo, žiadajú ich, aby okamžite prestali s neodôvodnenými útokmi a šikanou konkrétnych mimovládnych neziskových organizácií a ich predstaviteľov. Zo strany vládnej moci ide podľa platformy o mimoriadne zákerný útok na občiansky sektor.

„V prvom rade, Ministerstvo spravodlivosti SR doteraz nezverejnilo finálny audit poskytovania dotácií prostredníctvom dotačného programu Ľudské práva. Zverejňovanie čiastočných výsledkov bez toho, aby sa dotknuté subjekty mohli oboznámiť so zisteniami auditu a adekvátne sa brániť, je neseriózne a v právnom štáte neakceptovateľné,“ skonštatoval Vagač.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Výzva ministerstvu spravodlivosti

Zároveň dodal, že ministerstvo samo uvádza, že audit zistil údajné pochybenia na strane ministerstva, nie na strane mimovládnych neziskových organizácií.

„To, že premiér túto situáciu zneužíva na osobné útoky a znevažovanie práce konkrétnych občianskych organizácií, je neakceptovateľné,“ podčiarkol Vagač.

Platforma pre demokraciu vyzýva ministerstvo spravodlivosti, aby bezodkladne zverejnilo kompletný audit aj s informáciami o jeho autoroch a procese zadania na jeho vypracovanie.

Cielená manipulácia a zneužívanie moci

Ako ďalej Vagač uviedol, to, čo doposiaľ predvádza premiér a rezort spravodlivosti v súvislosti s auditom dotácií, má všetky znaky cielenej manipulácie a zneužívania štátnej moci.

„Nemá to nič spoločne s transparentným výkonom kontroly. Naopak, pôsobí to ako účelová aktivita so znakmi propagandistickej kampane a šikany. Podobne postupovala totalitná moc pred rokom 1989 proti Charte 77 a Sviečkovej manifestácii,“ konštatoval Filip Vagač, ktorý sa v minulosti angažoval v tzv. tajnej cirkvi a v Novembri 89 patril medzi študentských lídrov.

Platforma pre demokraciu vyjadruje v tejto súvislosti solidaritu so všetkými organizáciami, ktoré boli v rámci komunikácie čiastočných výsledkov auditu negatívne medializované zo strany rezortu spravodlivosti.