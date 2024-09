Pjanič kedysi ostro protestoval proti odohratiu zápasu s Ruskom. Aktuálne však rokuje s tamojším klubom

Nebolo by na tom nič zvláštne, keďže hráčov, ktorí uprednostnili peniaze pred morálnymi hodnotami, bolo v ostatných mesiacoch mnoho, a nielen vo futbale. Pjanič však ešte pred dvomi rokmi ostro vystupoval proti Rusku po tom, ako Moskva rozpútala vojnu na Ukrajine.

Keď chcel Futbalový zväz Bosny a Hercegoviny pred dvoma rokmi organizovať medzištátny prípravný zápas v Petrohrade proti ruskej reprezentácii, práve Pjanič s ďalším hviezdnym hráčom bosnianskeho národného mužstva Edinom Džekom sa ostro postavili proti tomuto rozhodnutiu.

Obaja vtedy odsúdili plány zväzu a Pjanič dokonca vyhlásil, že ak bude nominovaný, na stretnutie do Ruska neodcestuje. Aj bosnianski fanúšikovia vtedy vyzývali na bojkot zápasu a dosiahli svoje. Duel sa nakoniec nehral.

Pjanič sa vtedy nechal počuť, že v čase, keď vojna na Ukrajine rozpútaná Ruskom naďalej trvá, nie je správne stretávať sa s touto krajinou ani v prípravných dueloch.

O to viac preto zarezonovali správy viacerých médií, že 34-ročný hráč rokuje o angažmáne s ruským klubom CSKA Moskva.

Oficiálne je tím profesionálny klub a nie je tak súčasťou športového klubu CSKA, napriek tomu však ruské ministerstvo obrany vlastní časť akcií tejto organizácie.

🚨🆓 #TransferNews 🇧🇦

Miralem Pjanic, after a successful career with top clubs like Juventus and FC Barcelona, is currently a free agent.

He was in talks with CSKA Moscow, but the deal stalled due to salary cap issues.

👀 His future remains uncertain, with several clubs… pic.twitter.com/hRxk4qlSao

