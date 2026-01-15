Levice prehrali vo Würzburgu a nepostúpili, ale Prievidza má prvé víťazstvo - VIDEO

Tím Patrioti Levice podľahol v rozhodujúcom treťom súboji vyraďovacej fázy „play in“ na palubovke nemeckého Fitness First Würzburg Baskets 71:92 a v celej sérii prehral 1:2 na zápasy.
Na druhej strane BC Prievidza dosiahol prvé víťazstvo v M-skupine druhej časti EP, keď portugalský Sporting Lisabon doma zdolal 94:82.
Vyrovnaný iba prvý polčas
V zápase o všetko vo Würzburgu držali Patrioti krok s favorizovaným súperom po celý prvý polčas, ktorý prehrali o jeden bod 36:37. O zápase aj víťazovi série rozhodol razantný vstup domácich do tretej štvrtiny.
V jej prvej päťminútovke si utvorili 16-bodový náskok (54:38) a ten neskôr ešte navýšili. Rickey McGill a Andre Wesson síce na strane Patriotov nastrieľali po 20 bodov (Akol Mawein pridal 11), ale nemecký tím mal až šesť dvojciferných strelcov. A tak okrem doskočených lôpt (44:26) rozhodla v prospech Würzburgu aj šírka kádra.
„Vo Würzburgu sme chceli zvíťaziť, boli sme dobre nastavení. Prvý polčas bol z našej strany solídny, bolo to obojstranne vyrovnané. Rozhodol nástup domácich do druhého polčasu a najmä úvodná pasáž hry, ktorú Würzburg vyhral 17:2. Domácim išla streľba a my sme neboli schopní odolávať ich útokom. Takzvané momentum zápasu sa preklopilo na domácu stranu a pri rastúcom bodovom rozdiele už bolo pre nás veľmi náročné vrátiť sa späť,“ povedal tréner slovenského zástupcu Michal Madzin na tlačovej konferencii po zápase.
Kanaďan Carr úradoval
Jeden z lídrov nemeckého tímu na ceste do tzv. skupiny víťazov bol Kanaďan Marcus Carr. V rozhodujúcom treťom zápase k 17 bodom pridal aj 11 asistencií a 5 doskokov.
„Sme veľmi vďační za tento postup. Tešili sme sa, že si zahráme túto fázu súťaže a splnilo sa nám to. Na druhej strane viedlo k tomu náročná cesta cez Levice. Klobúk dolu pred slovenským tímom. Donútili nás hrať tri zápasy a zlepšiť naše výkony. Mali dobrú sezónu a ja im k nej blahoželám,“ vravel Carr na súťažnom webe championsleague.basketball.
Zatiaľ čo Levice sa lúčia pred vstupom do elitnej šestnástky LM, Prievidza zostáva v hre o postup do najlepšej osmičky EP FIBA.
Po prehrách vo dvoch úvodných zápasoch v M-skupine II. fázy súťaže sa v tom treťom zverenci trénera Garetha Murraya vypli k skvelému výkonu a doma zdolali portugalský tím Sporting Lisabon 94:82 (47:46). Prievidžania prehrávali po troch štvrtinách 61:65, ale v poslednej desaťminútovke favorizovaného súpera prevalcovali 33:17.
Skvelí Bishop a Smith
Veľký podiel mal na tom James Bishop, autor 30 bodov. Naje Smith pridal 18 a Davontrey Thomas 13 bodov víťazného tímu.
„Dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo vo fantastickej atmosfére. Preto prežívam krásne chvíle. Mali sme aj ťažšie chvíle v prvom polčase, ale dostali sme sa z toho. Zlepšili sme obranu aj trojkovú streľbu a to bolo dôležité, James Bishop si výborne nachádzal pozície a premieňal ich. Naje Smith je špecifický hráč, ale keď mu ide hra ako v druhom polčase, strieľa, blokuje, doskakuje a je veľmi nebezpečný,“ zhodnotil tréner Prievidze Gareth Murray pre STVR.
Prievidza má v druhej fáze EP FIBA na konte jedno víťazstvo a dve prehry. Najbližšie sa „baníci“ predstavia doma 21. februára proti gréckemu tímu PAOK. U súpera ešte v decembri Prievidžania prehrali 70:101.