Finále plné jaziev. Tréneri Maroka a Senegalu chcú titul, ktorý im kedysi zlomil srdce

Obaja stáli vo finále Afrického pohára národov už ako hráči – a obaja vtedy prehrali. Teraz Walid Regragui a Pape Thiaw zabojujú o titul znova, už ako tréneri. Minulosť ich bolí dodnes, no práve tá formuje ich prístup k historickému finále v Rabate.
Walid Regragui aj Pape Thiaw vedia, aké to je byť na prahu slávy a odísť naprázdno. Senegalčan Thiaw bol útočníkom tímu, ktorý v roku 2002 prehral finále Afrického pohára národov s Kamerunom v jedenástkovom rozstrele. O dva roky neskôr zažil podobné sklamanie Regragui. Maroko vtedy podľahlo Tunisku 1:2.
Regragui má za sebou rozprávkovú kariéru trénera, ktorú odštartoval historickým semifinále Maroka na MS 2022. Napriek tomu odmieta eufóriu a varuje pred pascou očakávaní. „Sme považovaní za jasných favoritov na zisk tohto APN. Čítal som, že turnaj vyhráme bez problémov. Že ak nezvíťazíme, naše počínanie bude hodnotené ako neúspech,“ povedal otvorene novinárom.
Skúsený kouč však pripomína, že práve sebavedomie sa Maroku v minulosti neraz vypomstilo. „Našou úlohou – mojou, realizačného tímu aj lídrov mužstva – je držať sa pri zemi a pamätať si, prečo Maroko nevyhralo africký šampionát 50 rokov,“ zdôraznil. A dodal sebakriticky: „Nevyhrali sme ho preto, lebo nám v mnohých turnajoch chýbala pokora a do tejto pasce už znovu nesmieme spadnúť.“
Regragui verí, že tentoraz je tím mentálne silnejší. „Maroko sa od prehry s Južnou Afrikou (na APN 2024) posunulo. Káder sme omladili, priviedli sme mladých hráčov, no zároveň sme si ponechali skúsené jadro tímu,“ vysvetľuje. Napriek sebavedomiu však zostáva realistom: „Do turnaja sme vstúpili s dôverou, ale nič nie je zaručené.“
Na druhej strane stojí Pape Thiaw – muž, ktorého hráčska kariéra poznačila finálová prehra v roku 2002, no ktorý si ako tréner vybudoval povesť tichého víťaza. Po sklamaní na APN zažil ešte v tom istom roku eufóriu na MS, keď Senegal senzačne zdolal obhajcov titulu Francúzov 1:0. Ako tréner neskôr prekvapil Afriku triumfom na Šampionáte afrických národov.
Dnes má Thiaw ako tréner seniorského výberu Senegalu za sebou len jednu prehru a stojí pred šancou vymazať staré rany. Finále v Rabate tak nie je len bojom o trofej. Je to súboj dvoch mužov, ktorým Afrika kedysi zlomila srdce a teraz im ponúka šancu na vykúpenie.