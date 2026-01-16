Vládny splnomocnenec Kotlár má na krku obvinenie zo šírenia poplašnej správy

Splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19Petra Kotlára polícia obvinila. Informuje o tom portál pluska.sk s tým, že samotný Kotlár mal pre týždenník Plus 7 dní potvrdiť, že o obvinení vie. Ako periodikum uviedlo, vládny splnomocnenec sa vyjadril, že obvinenie zatiaľ nevidel. Mal sa tiež vyjadriť, že je to na škodu, že sa tým akurát „otvoria nové a nové veci“. Na ďalšie otázky už periodiku odpovedať nechcel. Podľa informácií, ktoré médium prinieslo, sa obvinenie týka šírenia poplašnej správy a má rozsah približne 40 strán.
Šírenie poplašnej správy
Ešte v polovici minuloročného októbra strana Sloboda a Solidarita informovala, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave začalo na základe trestného oznámenia od ich poslancov trestné stíhanie Kotlára vo veci podozrenia zo šírenia poplašnej správy. Splnomocnenec vlády pre preverenie manažovania pandémie COVID-19 Peter Kotlár mohol podľa poslancov spôsobiť ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s tým, že spochybňoval očkovanie pseudovedeckými informáciami.
Zároveň šíril paniku v súvislosti s údajnou genetickou manipuláciou obyvateľstva prostredníctvom vakcín proti COVID-19. Trestné oznámenie podali v marci 2025, v októbri ich polícia informovala o začatí trestného stíhania vo veci. Kotlár v tom čase obvinený nebol, poslanec za SaS Tomáš Szalay, ktorý videl spis so zozbieraným dôkazovým materiálom proti Kotlárovi vtedy tvrdil, že splnomocnenca vlády už v súvislosti so šírením poplašnej správy vypočul vyšetrovateľ.
Výroky o mRNA vakcínach
Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková v tom čase vyslovila domnienku, že voči splnomocnencovi vlády bude vznesené obvinenie. Kotlár vtedy reagoval tak, že si stojí za svojimi vyjadreniami, a to aj napriek trestnému stíhaniu pre jeho výroky o mRNA vakcínach.
Slovenská akadémia vied (SAV) vlani v septembri zverejnila výsledky analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, ktorú vypracovala na objednávku ministerstva zdravotníctva a vlády. Analýza mRNA vakcín, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského, skúmala vzorky vakcín od spoločností Pfizer a Moderna.
Zistenia ukázali, že množstvo DNA vo vakcínach bolo pod povolenými limitmi a neboli zistené žiadne iné nežiaduce látky. Správa vznikla ako reakcia na tvrdenia vládneho splnomocnenca Petra Kotlára, podľa ktorého môžu vakcíny zasahovať do ľudskej DNA. Slovenskí vedci tieto závery odmietli a poukázali na to, že ich výsledky sa zhodujú s testovaniami uskutočnenými aj v iných krajinách.