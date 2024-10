Petra Siváková mieri na Miss Universe 2024 v Mexiku, Slovensko bude reprezentovať v historickom národnom kroji

Petra Siváková, známa slovenská modelka a Vicemiss Slovensko 2023, ide už po druhýkrát na svetovú súťaž najkrajších a najzaujímavejších žien. Tentokrát pôjde na svetovú súťaž Miss Universe 2024, ktorej finále sa uskutoční 16. novembra v Mexiku.

Informovala o tom PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová. Ako priblížila, organizátori Miss Slovensko sa rozhodli do Mexika vyslať Petru, pretože už má skúsenosti so svetovou súťažou. „Vynikajúco reprezentovala Slovensko na Miss Supranational 2024, umiestnila sa v TOP 25 a vyhrala prestížny titul Supra Model of the Year,“ pripomenuli organizátori.

Miss Universe sa v Mexiku koná už po druhýkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2007. Tento rok budú o titul Miss Universe bojovať delegátky zo 130 krajín sveta. Filozofiou a štýlom tohtoročnej Miss Universe bude „Podpora žien na celom svete!“

Garderóbu tvoria modely slovenských návrhárok

Naša reprezentantka vycestuje do Mexika už 28. októbra, kde absolvuje trojtýždňovú prípravu na finále súťaže. Garderóbu, ktorú Petra povezie do Mexika, tvoria modely slovenských návrhárov Jany Pištejovej, Jany Kurilákovej, Zuzany Hakovej, zo salónu Nicole, salónu Isabell a Brida.

„Jana Jurčenko pripravila Petre šaty na predbežnú súťaž Preliminary Competition. Petra tiež so sebou povezie dar určený na charitatívne účely, a to kabelku od značky Dajana Rodriguez,“ priblížili organizátori Miss Slovensko.

Reprezentácia v historickom národnom kroji

Keďže je Petra hrdou Slovenskou, rozhodla sa reprezentovať svoju krajinu v historickom národnom kroji. Jej národný odev bude kombináciou historického a moderného. Vrchnú, historickú repliku skombinovala Petra s novou modernou sukňou a vytvorila tak unikátne spojenie. Vrchnú časť tvorí originálny ľudový kroj pochádzajúci z Detvy.

Vytvorený je pritom tradičnou metódou. Kroj je ručne vyšívaný starodávnou technikou krivej ihly. Ako organizátori spresnili, ide o historický svadobný kroj, ktorý pochádza z druhej polovice 19. storočia. Je replikou originálu z roku 1895, ktorý sa nachádza v Národnom múzeu v Prahe.

„Takýto kroj si v minulosti obliekali mladé ženy v období prípravy pred svadbou. Za jeho zapožičanie ďakujeme pani Ivete Smilekovej, Detvianske ľudové umenie,“ doplnila Paprancová.

Spojenie sa s neziskovou organizáciou Nie rakovine

Petra svoju účasť v súťaži využije aj na podporu projektov, ktoré majú reálny dopad na životy ľudí. „V rámci projektu Voice for Change sa spojila s neziskovou organizáciou Nie rakovine, ktorá sa venuje onkologickým pacientom a ich rodinám. Prostredníctvom charitatívneho bazáru a online predaja svojich obľúbených módnych kúskov zbiera prostriedky na podporu pacientskych poradní, kde bývalí pacienti poskytujú psycho-sociálnu pomoc,“ uviedli organizátori. Petra totiž verí, že každý človek si zaslúži pocit, že v boji s rakovinou nie je sám.

Slovenská reprezentantka bude potrebovať aj podporu verejnosti, ktorá svojim hlasom môže prispieť k jej úspechu. Za Petru môže verejnosť hlasovať na oficiálnej stránke Miss Universe. Stačí sa prihlásiť, vybrať Petru a odoslať svoj hlas. Rovnako za ňu fanúšikovia môžu hlasovať v súťaži Voice for Change na stránke CITALKS.

„Môžete dať aj like Petre a jej projektu Wear & Care, ktorý predajom oblečenia podporuje pacientov bojujúcich s rakovinou,“ doplnila Paprancová.

Fanúšikova môžu súťaž zažiť aj naživo

Organizátori Miss Slovensko ďalej informovali, že fanúšikovia Slovenska a jeho zástupkyne Petry môžu aj osobne naživo zažiť predbežnú súťaž aj finále v Mexico City. Môžu si zakúpiť vstupenky s 20 percentnou zľavou na https://www.superboletos.com.

Organizátori pripravili pre fanúšikov, ktorí chcú osobne prísť na finále aj špeciálne balíčky s ubytovaním. Kód pre Slovensko je SLOVAKIA20. Predbežná súťaž „Preliminary & National Costume“ sa koná 14. novembra a veľké finále bude v mexickej Aréne CDMX 16. novembra.