Slovenka Petra Siváková sa stala víťazkou súťaže Supra Model of the Year, postúpila medzi top 25 najkrajších miss (foto)

Supra Model of the Year je Slovenka Petra Siváková. Postarala sa tak o jeden z najväčších úspechov na najprestížnejších svetových súťažiach krásy. Petra postúpila medzi top 25 najkrajších miss a stala sa aj víťazkou súťaže Supra Model of the Year na 15. ročníku prestížnej Grand Slamovej súťaže Miss Supranational 2024 v Poľsku.

Jedna z najúspešnejších reprezentantiek v histórii

Informovala o tom PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová. Zo všetkých 68 súťažiacich miss z celého sveta vybrala porota celkovú víťazku 15. ročníka dvadsaťročnú Harashtu Haifa Zahra z Indonézie.

24-ročná Petra Siváková je I. Vicemiss Slovensko 2023 a súčasne získala aj titul Eva Miss Sympatia a teraz sa stala jednou z najúspešnejších reprezentantiek v histórii súťaže Miss Supranational.

„Som rada, že moje úsilie a ročná príprava na súťaž priniesla výsledky a teší ma, že sa mi podarilo výborne reprezentovať našu krajinu,“ uviedla Siváková, ktorú prišla na finále do Poľska podporiť jej rodina, priateľ, zástupcovia Miss Slovensko a tiež II. Vicemiss Slovensko 2023 Sonja Kopčanová.

Posolstvo pre všetky dievčatá na Slovensku

„Kokteilové šaty z bielej čipky a večernú róbu pre galavečer Miss Supranational pre Petru vytvorila priamo na mieru návrhárka Janka Jurčenko. Keďže Petre pristanú zemité farby, zvolili zlatisto hnedú s kovovým metalickým efektom. Boho – aténsky štýle prepojila návrhárka s kolekciou Petriných autentických šperkov. Šaty mali zvýraznený dekolt a prepracovaný driek, aby pôsobil ešte štíhlejšie a rafinovaný rázporok pri pohybe šiat s dlhou vlečkou odhalil Petrine nádherné dlhé nohy,“ priblížili organizátori Miss Slovensko a pripomenuli, že Siváková tesne pred odchodom na súťaž vyslovila posolstvo pre všetky mladé ženy a dievčatá na Slovensku.

„Chcem ukázať dievčatám, že aj obyčajné dievča z malého mesta na východnom Slovensku sa vie vypracovať a reprezentovať Slovensko na svetovej súťaži. Vždy si choďte za svojimi snami, verte svojej vízii a robte to čo vás baví. Nikdy sa nevzdávajte,“ povedala Siváková.