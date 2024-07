O dva mesiace sa začína 19. ročník divácky úspešného festivalu Cinematik. Prinesie množstvo jedinečných filmových zážitkov aj exkluzívnych premiér

Presne o dva mesiace sa Piešťany už po 19. raz stanú dejiskom Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Fanúšikovia kvalitnej domácej a zahraničnej kinematografie sa opäť môžu tešiť na bohatý a pestrý výber hraných aj dokumentárnych filmov. Nebude medzi nimi chýbať ani množstvo horúcich noviniek a premiér. Malú ochutnávku z tohtoročného programu organizátori festivalu predstavujú už dnes.

V poradí 19. ročník MFF Cinematik sa bude tento rok konať od 10. do 15. septembra. Šesťdňový program bude už tradične nabitý tým najlepším z filmových noviniek, ktoré v uplynulých mesiacoch žali aplauz a zbierali ceny na prestížnych medzinárodných festivaloch v Cannes, Sundance, Toronte, Benátkach či Berlíne. Chýbať však nebudú ani exkluzívne premiéry noviniek domácich filmových tvorcov, retrospektívy a kurátorské filmové prehliadky či filmové súťaže.

Foto: Cinematik

K projekciám, ktoré by si návštevníci festivalu tento rok rozhodne nemali nechať ujsť, patrí napríklad Emilia Perez (2024) – hudobná krimikomédia Jacquesa Audiarda (Čítaj mi z pier, Prorok), v ktorej si zahrali Zoe Saldana aj Selena Gomez. Divákov čaká príbeh právničky, ktorá pomáha bossovi mexického drogového kartelu nezvyčajným spôsobom vycúvať zo svojej kariéry. Pochváliť sa môže hneď dvoma cenami z MFF Cannes (Cena poroty, Cena pre ženský herecký ansámbel). K highlightom programu bude patriť aj Parthenope (2024) – novinka oscarového Paola Sorrentina (Veľká nádhera, Božia ruka), ktorá je podmanivým ľúbostným listom režisérovmu rodnému Neapolu. Hlavnou hrdinkou je mystická mladá žena, ktorá hľadá v prístavnom meste šťastie a lásku. Vo filme, ktorý mal taktiež premiéru v hlavnej súťaži festivalu v Cannes, si zahral aj Gary Oldman.

Krv na perách (Love Lies Bleeding, 2024) je originálny triler britskej filmárky Rose Glass (Svätá Maud), ktorý na Cinematik prichádza po úspešnom uvedení na festivaloch Sundance a Berlinale. Kristen Stewart a Katy O’Brian v ňom stvárňujú mileneckú dvojicu vo víre profesionálnej kulturistiky aj krvavej pomsty. K hviezdne obsadeným novinkám na festivale bude patriť aj druhý režisérsky počin Vigga Mortensena Až na koniec sveta (The Dead don’t Hurt, 2024). Americký herec v netradičnom westerne stvárňuje muža, ktorý musí opustiť svoju osudovú lásku (Vicky Krieps) kvôli Občianskej vojne. Film mal premiéru na medzinárodnom filmovom festivale v Toronte.

Foto: Cinematik

Na svoje si na Cinematiku každoročne prídu aj milovníci filmového napätia a prepájania žánrov. Tentoraz hororovo-dramatický žáner v jeho programe zastúpi aj titul Substance (2024) – víťaz Ceny za najlepší scenár z festivalu v Cannes. Francúzska filmárka Coralie Fargeat doň obsadila Demi Moore ako televíznu hviezdu, ktorá bojuje proti starnutiu pomocou experimentálnej substancie s problematickými vedľajšími účinkami. A chýbať v Piešťanoch nebude ani tohtoročný víťaz Veľkej ceny z Cannes – dráma Záblesky nádeje (All We Imagine as Light, 2024) indickej režisérky Payal Kapadia. Film je portrétom dvojice žien, ktoré zápasia so vzťahovými ťažkosťami uprostred tradičnej indickej spoločnosti.

Tieto a mnohé ďalšie kvalitné nové filmy od tvorkýň a tvorcov z celého sveta budú môcť návštevníci 19. ročníka Cinematiku vidieť v sekciách Cesty slávy, Meeting Point Europe a Výber umeleckého riaditeľa. Ďalšie skvelé filmové zážitky na nich budú čakať v sekcii Pod lupou, ktorá sa tento rok zameria na novú rumunskú kinematografie. Prinesie napríklad dobrodružné road movie Horia (2023) režisérky Any-Marie Comanescu, fantasy drámu Mammalia (2023) Sebastiana Mihailescua či dokumentárny film Mrs. Buica (2023), ktorý Egene Buica nakrútil o vlastnej rodine. Ďalší náhľad do súčasného rumunského filmu ponúkne retrospektívu jedného z najlepších súčasných európskych tvorcov, Radu Judeho.

Foto: Cinematik

Výnimočné filmy môžu návštevníci Cinematiku očakávať aj v tradičnej polnočnej sekcii Za hranicou kultu, súťaži domácich dokumentárnych filmov Cinematik.doc a niekoľkých ďalších sekciách. Podrobný program festivalu, ku ktorému neodmysliteľne patria aj workshopy, diskusie či prednášky, budú organizátori postupne predstavovať v priebehu nasledujúcich týždňov.

Akreditácie na 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.

Informačný servis