Takáč: Poľnohospodári dostali v minulom roku historicky najvyššiu sumu na priamych podporách - VIDEO

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč na stredajšej tlačovej konferencii spolu s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marekom Čepkom oznámil, že rok 2024 bol pre poľnohospodárov historickým z pohľadu vyplácania priamych podpôr.

„Naši predchodcovia nám zanechali absolútne nezvládnutú kampaň. Dnes sme tu a hovoria za nás činy. V roku 2024 sme vyplatili poľnohospodárom historicky najvyššiu sumu na priamych podporách a najvyššie preddavky podľa harmonogramu, čím sme zabezpečili ich finančnú stabilitu. Navyše, Kampaň 2023 sme v júni 2024 vôbec po prvý raz v histórii uzavreli bez sankcií,“ uviedol Takáč.

Takmer 70 % je na účtoch poľnohospodárov

Šéf agrorezortu spresnil, že k stredajšiemu dňu je vďaka preddavkovým platbám už takmer 70 % z celkového balíka prostriedkov na účtoch poľnohospodárov.

„V rámci intervencie BISS (základná podpora príjmu na hektár, pozn.red.) sme vyplatili 83,63 % financií, to znamená vyše 152 miliónov eur,“ povedal Takáč. Dodal, že významné percentá vyplatení dosiahli aj ďalšie intervenčné programy.

Celofarmová Ekoschéma (EKS) dosiahla 81 % vyplatenia, čo zodpovedá sumám vyše 82 miliónov eur, a Kravy s trhovou produkciou mlieka sú na úrovni 92,85 %, čo predstavuje 26 miliónov eur. „Novinkou v Kampani 2024 bolo aj zavedenie preddavkov pre subjekty prechádzajúce kontrolami,“ dodal Takáč.

Sprava: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko počas tlačovej konferencie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča a generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka na tému: Priame podpory v roku 2024 na PPA – historické čísla a plnenie sľubov sídle PPA v Bratislave. Bratislava, 22.január 2025. Foto: SITA/Milan Illík

Aký bude harmonogram a priority Kampane 2025?

Okrem hodnotenia uplynulých kampaní predstavili minister a generálny riaditeľ agentúry aj harmonogram a priority Kampane 2025. Tá začne 17. februára 2025 prijímaním žiadostí o vnútroštátnu platbu na Veľké dobytčie jednotky (VDJ). Jednotné žiadosti o priame podpory budú prijímané od 14. apríla do 15. mája 2025.

Taktiež bude umožnené aj podávanie žiadostí zo sankciou za neskoršie podanie a to v termíne od 16. mája do 31. mája. Vyplácanie podpôr začne už 1. augusta 2025 a začiatok preddavkov je naplánovaný na 3. novembra 2025. Harmonogram uzatvára termín 30. júna 2026, do ktorého budú všetky finančné prostriedky na účtoch farmárov.

„Predstavenie a následné plnenie harmonogramu je pre nás po minulom roku silným záväzkom. Stabilita sektora a partnerstvo medzi agentúrou a poľnohospodármi sú kľúčové. V Kampani 2024 sme poskytli päťdesiatpercentné preddavky aj subjektom v kontrolách a v Kampani 2025 v takejto včasnej pomoci pre všetkých žiadateľov budeme pokračovať. Naším cieľom pre Kampaň 2025 je čo najväčšie odbremenenie žiadateľov od úkonov, ktoré vieme urobiť aj sami. Okrem aktualizácie LPIS budeme napríklad pracovať s novými snímkami v systéme monitorovania plôch (AMS). Z prijímateľov sa tak znova stanú poľnohospodári a nie fotografi,“ ozrejmil na záver najväčšiu novinku v prospech žiadateľov o podpory riaditeľ PPA Marek Čepko.

Sprava: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marek Čepko počas tlačovej konferencie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča a generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka na tému: Priame podpory v roku 2024 na PPA – historické čísla a plnenie sľubov sídle PPA v Bratislave. Bratislava, 22.január 2025. Foto: SITA/Milan Illík