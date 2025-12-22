Spaľovňa odpadov v Skalici dostala stopku, mestské zastupiteľstvo rešpektuje výsledok miestneho referenda - VIDEO

Mestské zastupiteľstvo v Skalici vyjadrilo uznesením nesúhlas s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta.
Poslanci zároveň na pondelkovom zasadnutí schválili zapracovanie zákazu výstavby zariadení tohto druhu do záväznej časti územného plánu mesta. Primátorka Oľga Luptáková v tejto súvislosti pripomenula, že územný plán mesta bude schvaľovaný všeobecne záväzným nariadením.
Výsledok referenda
Mestské zastupiteľstvo tak rešpektovalo výsledok miestneho referenda z 13. decembra, ktorého sa zúčastnilo 7 126 z celkového počtu 12 735 oprávnených voličov, čo predstavuje účasť 55,96%.
Skaličania vyzývajú Ivana Kmotríka, aby stiahol zámer výstavby spaľovne z procesu EIA
Na otázku „Súhlasíte s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?“ odpovedalo 175 oprávnených voličov áno a 6894 oprávnených voličov nie. Prvé miestne referendum v Skalici bolo platné, mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo vôľu obyvateľov mesta rešpektovať.
Čo prekážalo odporcom investície?
Spaľovňa na energetické zhodnotenie odpadov mala byť kľúčovou súčasťou Centra ekologického hospodárstva, ktoré plánovala v Skalici vybudovať spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka. Okrem likvidácie odpadov mala produkovať elektrinu a teplo, ktoré mali byť dodávané miestnemu priemyslu a rezidentom mesta Skalica. Odporcom tejto investície prekážalo plánované umiestnenie v blízkosti Baťovho kanála, ako aj jeho uvažovaná kapacita, ktorá vysoko prekračovala potreby Skalice.
V Skalici prebieha referendum, občania rozhodujú o postavení spaľovne komunálneho odpadu
Vyhláseniu miestneho referenda k problematike vybudovania Centra ekologického hospodárstva pôvodne predchádzala petícia. Po jej vyhodnotení určená komisia konštatovala, že z 3 948 podpisov je 3 704 platných. Na to, aby petícia splnila všetky potrebné náležitosti, bolo potrebných viac ako 3 800 platných podpisov. Mestské zastupiteľstvo teda využilo svoju kompetenciu zo zákona a vyhlásilo referendum aj bez petície.