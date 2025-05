Nie spaľovni v Skalici prišli na zastupiteľstvo povedať obyvatelia mesta aj moravských Sudoměříc

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Skalici prišlo asi 200 ľudí prezentovať nesúhlas s plánovanou výstavbou spaľovne odpadov v meste. Okrem Skaličanov nechýbali ani obyvatelia moravskej obce Sudoměřice, v blízkosti ktorej by spaľovňa mohla v budúcnosti stáť.

Ľudia v emotívnej diskusii poukazovali na to, že historické mesto Skalica sa roky orientuje na cestovný ruch a vinohradníctvo, spaľovňa by tieto odvetvia mohla ohroziť. Prekážala im obrovská kapacita plánovanej spaľovne, ako aj možné umiestnenie pri Baťovom kanáli.

Turisticky atraktívne miesto

Nechýbali ani výzvy smerom k primátorke Oľge Luptákovej a poslancom, aby odišli zo svojich pozícií. Primátorka Oľga Luptáková reagovala, že nič sa nejde stavať, celý zámer je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a rozhodovanie je v rukách odborníkov.

„Chápeme, že je potrebné riešiť problém s odpadom. Ale nechápeme, prečo to má byť miesto práve pri Baťovom kanáli. Je to turisticky atraktívne miesto, kde sa z českej strany investujú neskutočné peniaze do rozvoja tohto územia,“ upozornil Robert Šrédl, zástupca starostu Sudoměříc. V podobnom duchu vystúpili aj viacerí ďalší obyvatelia tejto obce.

Otvorený list zostal bez odozvy

Patrikovi Ďurnekovi zo Skalice chýba intenzívnejšia diskusia o projekte Centra ekologického hospodárstva, ktorého kľúčovou časťou má byť zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov s výrobou elektriny a tepla. Napísal preto otvorený list primátorke a poslancom, aby zvolali mimoriadne rokovanie zastupiteľstva s touto témou. List podľa Ďurneka podpísalo viac ako 3000 ľudí, z toho vyše 500 obyvateľov Sudoměříc, ale zostal bez odozvy.

Mestské zastupiteľstvo v Skalici schválilo v stredu pri úprave rozpočtu čiastku 20 tisíc eur, na konanie referenda o spaľovni, samotné referendum ešte poslanci neschvaľovali.