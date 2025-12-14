Skaličania vyzývajú Ivana Kmotríka, aby stiahol zámer výstavby spaľovne z procesu EIA

Obyvatelia Skalice v sobotu v miestnom referende odmietli výstavbu spaľovne komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Spaľovňa odpadu
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Skalica Životné prostredie Regionálne správy z lokality Skalica

Po odmietnutí zámeru výstavby spaľovne komunálnych odpadov v Skalici v sobotnom referende vyzýva petičný výbor investora, aby rešpektoval jednoznačne vyjadrenú vôľu obyvateľov mesta a stiahol svoj projekt z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Petícia

Petičný výbor, ktorý pôvodne organizoval petíciu za vyhlásenie miestneho referenda, podľa jeho predsedu Patrika Ďurneka očakáva, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo bude k výsledku referenda pristupovať zodpovedne, v súlade so zákonom, princípmi demokracie a s rešpektom k rozhodnutiu občanov.

„Referendum nie je odporúčanie ani prieskum verejnej mienky. Je to legitímny a zákonný prejav vôle obyvateľov mesta, ktorý má mať reálne dôsledky,“ zdôraznil Ďurnek. Petičný výbor bude podľa neho dohliadať na rešpektovanie výsledkov referenda v praxi a bude informovať verejnosť. Spaľovňa odpadov mala byť kľúčovou súčasťou Centra ekologického hospodárstva, ktoré plánuje v Skalici vybudovať spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka.

Výstavba spaľovne

Obyvatelia Skalice v sobotu v miestnom referende odmietli výstavbu spaľovne komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta. Referendum je platné, z 12 735 oprávnených voličov prišlo do referendových miestností takmer 56 percent voličov.

Za výstavbu zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu hlasovalo 175 voličov, 6 894 výstavbu odmietlo. Účasť presahujúca 55 percent je podľa petičného výboru silným signálom, že obyvatelia Skalice chcú byť aktívnou súčasťou rozhodovania a očakávajú, že ich hlas bude rešpektovaný.

Viac k osobe: Ivan KmotríkPatrik Ďurnek
Firmy a inštitúcie: GGES
Okruhy tém: Centrum ekologického hospodárstva Komunálny odpad Petícia Spaľovňa odpadu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk