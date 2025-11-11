Mesto Skalica vyhlásilo referendum, obyvatelia budú rozhodovať o postavení spaľovne odpadu

Obyvatelia Skalice budú mať v miestnom referende príležitosť vyjadriť sa k tomu, či chcú v meste spaľovňu komunálneho odpadu. Mestské zastupiteľstvo v Skalici určilo termín referenda na 13. decembra v čase od 7:00 do 20:00. Ľudia budú odpovedať na otázku: Súhlasíte s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?
Oznámenie o referende
Toto znenie otázky navrhol poslanec Martin Štepán, väčšina poslancov v mestskom zastupiteľstve s ňou súhlasila. Takto schválená otázka sa teda netýka len aktuálneho zámeru na vybudovanie Centra ekologického hospodárstva spoločnosti GGES, ale aj iných prípadných zámerov v celom katastrálnom území mesta Skalica. Mestské zastupiteľstvo v Skalici zároveň zriadilo mestskú komisiu na hlasovanie a sčítavanie hlasov pre miestne referendum a zároveň rozhodlo o zriadení jedenástich okrskových komisií.
Mesto Skalica doručí oznámenie o vyhlásení miestneho referenda do poštových schránok domácností. Výsledky miestneho referenda budú v zmysle zákona o obecnom zriadení platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda.
Petícia obyvateľov mesta
Vyhlásenie miestneho referenda k problematike vybudovania Centra ekologického hospodárstva pôvodne žiadali obyvatelia mesta petíciou. Po jej vyhodnotení určená komisia konštatovala, že z 3 948 podpisov je 3 704 platných. Na to, aby petícia splnila všetky potrebné náležitosti, bolo potrebných viac ako 3 800 platných podpisov. Mestské zastupiteľstvo teda využilo svoju kompetenciu zo zákona a vyhlásilo referendum aj bez petície.
Centrum ekologického hospodárstva plánuje v Skalici vybudovať spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka. Jeho kľúčovou časťou má byť zariadenie na energetické odpadov s výrobou elektriny a tepla, ktoré budú dodávané miestnemu priemyslu a rezidentom mesta Skalica. Odporcom tejto investície prekáža plánované umiestnenie v blízkosti Baťovho kanála, ako aj jeho uvažovaná kapacita.