Napätie pre skládku odpadu v Mokrom Háji rastie, starosta obce vyzýva mesto Skalica na odborný dialóg - VIDEO

Starosta obce Mokrý Háj David Schiller oficiálne oslovil vedenie mesta Skalica otvoreným listom.
David Schiller
Starosta Mokrého Hája David Schiller počas verejného prerokovania. Reprofoto: WRPR
V Mokrom Háji rastie napätie pre skládku odpadu. Starosta Mokrého Hája David Schiller už poslal otvorený list primátorke Skalice. Kapacita skládky je podľa neho takmer naplnená a obyvatelia s ďalším zaťažením nesúhlasia. Keď sa snažil vyzvať na odbornú diskusiu, slovo si vzali aktivisti a politici.

Starosta obce Mokrý Háj David Schiller oficiálne oslovil vedenie mesta Skalica listom, v ktorom upozorňuje na dlhodobý problém so skládkou komunálneho odpadu nachádzajúcou sa na území obce. Ako uvádza, skládka už viac ako 30 rokov slúži na ukladanie odpadu vyvážaného z mesta Skalica. Aktuálna situácia podľa neho vyvoláva rastúce napätie medzi obyvateľmi Mokrého Hája, ktorí nesúhlasia s ďalším rozširovaním či záťažou.

Otvorenie konštruktívneho dialógu

Rozumieme tomu, že odpadové hospodárstvo je zložitá téma vyžadujúca kompromisy, no musím otvorene povedať, že medzi našimi obyvateľmi rastie frustrácia a nesúhlas. Ľudia dlhodobo znášajú dopady odpadovej politiky, ktorá sa ich každodenne dotýka,“ uviedol starosta David Schiller.

Starosta zároveň priznáva, že pozorne sleduje verejnú diskusiu, ktorá v Skalici v posledných mesiacoch prebieha ohľadom možnej výstavby novej spaľovne odpadu. Hoci obec Mokrý Háj zatiaľ nechce vstupovať do hodnotení tohto zámeru, považuje za nevyhnutné otvoriť konštruktívny dialóg o ďalšom smerovaní regionálneho odpadového hospodárstva.

Snahu starostu zastavila aktivistka a politik

Na minulotýždňovom verejnom prerokovaní zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva sa starosta Schiller pokúsil vyzvať prítomných na odbornú diskusiu, no jeho snahu zastavila aktivistka Želmíra Macháčková a politik Miroslav Suja z hnutia Republika.

Keď totiž starosta požiadal prítomnú renomovanú odborníčku z Technickej univerzity v Košiciach, aby porovnala vplyv skládok a moderných ZEVO zariadení, aktivistka Želmíra Macháčková jej odmietla dať priestor so slovami „pani profesorka nemusí vôbec odpovedať, my tu riešime spaľovňu„.

Slovo si vzal následne Suja. „Vieme odpoveď pani profesorky a na to nepotrebujeme byť ani profesori, aby sme vedeli, že toto (mechanicko-biologické uloženie odpadu) je lepšie,“ vyhlásil Suja za búrlivého potlesku prítomnej časti obyvateľov Skalice.

Je potrebné hľadať nové riešenia

Obec Mokrý Háj vyzýva mesto Skalica ako svojho dlhoročného partnera na odborný a vecný dialóg o tom, ako ďalej postupovať v tejto citlivej téme. Podľa vedenia obce je súčasný stav dlhodobo neudržateľný a je potrebné hľadať nové riešenia.

V rámci samosprávy obec aktuálne reálne prehodnocuje ďalšie fungovanie skládky, vrátane možnosti obmedziť alebo úplne ukončiť dovoz odpadu z iných obcí, uvádza sa v liste primátorke. „Nie je to ľahké rozhodnutie, ale cítim, že prišiel čas o tejto otázke hovoriť otvorene,“ konštatoval starosta Schiller.

