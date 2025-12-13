V Skalici prebieha referendum, občania rozhodujú o postavení spaľovne komunálneho odpadu

Obyvatelia Skalice majú v sobotu v miestnom referende možnosť vyjadriť sa, či chcú v meste spaľovňu komunálneho odpadu. Mestské zastupiteľstvo v Skalici vyhlásilo miestne referendum s otázkou Súhlasíte s výstavbou Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?
V Skalici je zriadených 11 referendových miestností, ktoré sú otvorené od 7:00 do 20:00. Oprávnení voliči na hlasovacom lístku krúžkujú odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Takto schválená otázka sa teda netýka len aktuálneho zámeru na vybudovanie Centra ekologického hospodárstva spoločnosti GGES, ale aj iných prípadných zámerov v celom katastrálnom území mesta Skalica.
Mesto Skalica vyhlásilo referendum, obyvatelia budú rozhodovať o postavení spaľovne odpadu
Výsledky miestneho referenda budú v zmysle zákona o obecnom zriadení platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Podľa predsedu mestskej referendovej komisie Ladislava Obroptu boli všetky referendové miestnosti otvorené včas a priebeh referenda je zatiaľ pokojný.
Aj keď týždne pred hlasovaním bolo v meste napätie, dnes to už podľa neho neplatí. „Všetko je v poriadku, atmosféra je príjemná. Skaličania majú radi svoje mesto,“ povedal Obropta.
Vyhlásenie miestneho referenda k problematike vybudovania Centra ekologického hospodárstva pôvodne žiadali obyvatelia mesta petíciou. Po jej vyhodnotení určená komisia konštatovala, že z 3 948 podpisov je 3 704 platných. Na to, aby petícia splnila všetky potrebné náležitosti, bolo potrebných viac ako 3 800 platných podpisov. Mestské zastupiteľstvo teda využilo svoju kompetenciu zo zákona a vyhlásilo referendum aj bez petície.
Centrum ekologického hospodárstva plánuje v Skalici vybudovať spoločnosť GGES podnikateľa Ivana Kmotríka. Jeho kľúčovou časťou má byť zariadenie na energetické odpadov s výrobou elektriny a tepla, ktoré budú dodávané miestnemu priemyslu a rezidentom mesta Skalica. Odporcom tejto investície prekáža plánované umiestnenie v blízkosti Baťovho kanála, ako aj jeho uvažovaná kapacita.