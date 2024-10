Hubár opísal útok medvedice, život mu zachránil košík a vak na chrbte

V sobotu sa odohral ďalší útok medveďa. Tentokrát hubára napadla medvedica nad obcou Kanianka pri Prievidzi na frekventovanej trase. Ako informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk, muža zachránilo to, že mal na chrbte batoh a košík.

„Tak to bol zlomok. Ja som išiel z briežka, ona vybehla. Bola tam s mladými. No a to ma hneď napadla,“ opisuje chvíle pán Kubica, ktorý si chránil hlavu, keď ho zrazila k zemi.

Útok trval niekoľko sekúnd

„Skočil naňho zozadu, asi chcel do hlavy, ale ten košík, ktorý on mal vlastne na chrbáte sa mu naklopil na hlavu. Vlastne to ho ochránilo. A na chrbáte mal vak, takže to ho tiež zachránilo,“ dodala pre televíziu lekárka bojnickej nemocnice Beáta Bronišová.

Košík mu medvedica dohrýzla. Útok trval niekoľko sekúnd a potom na chvíľu odbehla. Napadnutý muž medzitým zdvihol palicu, ona sa v tom otočila a išla za mladými. Hoci pán Kubica krvácal, podarilo sa mu prejsť približne dva kilometre, kým si privolal pomoc.

Na huby pôjde opäť

Na miesto smerovali policajti, hasiči aj leteckí záchranári. Muža nakoniec transportovali do nemocnice v hasičskom aute. „Je pri vedomí a komunikuje. Má početné tržné rany nad lopatkami a na ramenách, na stehne má poranenia od drápov,“ uviedla lekárka Bronišová.

Medvedica muža napadla na hrebeni hory, teda na frekventovanej turistickej ceste. S medveďom sa však nestretol prvýkrát. „Už štvrtý alebo piatykrát. Raz som ušiel, tam mala tri mladé. No ale teraz toto…,“ povedal napadnutý muž, ktorý si niekoľko dní po útoku poleží v nemocnici. Sám však priznáva, že sa na huby vyberie opäť.