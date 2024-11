Existuje spojenie medzi izbovými rastlinami a vašim duševným zdravím?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa cítite príjemne a pokojne v blízkosti izbových rastlín? Vedci stále viac odhaľujú, že izbové rastliny dokážu oveľa viac než len ozdobiť náš interiér. Významne ovplyvňujú naše duševné zdravie, a to znižovaním stresu, úzkosti a zlepšovaním stavu. Ako presne to funguje?

Izbové rastliny – prírodný prostriedok na zníženie stresu

V dnešnom rýchlom tempe života je stres takmer všadeprítomný. Štúdia publikovaná v časopise Journal of Physiological Anthropology ukázala, že práca s rastlinami dokáže znížiť napätie. Účastníci štúdie sa pri presádzaní rastlín cítili pohodlne a uvoľnene, pričom preukázali nižšiu hladinu stresu ako pri práci s počítačom. A nemusíte byť záhradníkom – aj samotná prítomnosť zelene v miestnosti má preukázateľné účinky na redukciu stresu.

Rastliny pre šťastnejšiu myseľ

Šťastie je ďalší benefit, ktorý vám prinesie prítomnosť zelene. Podľa výskumu uskutočneného na National Chin-Yi University of Technology sa ľudia, ktorí sa pravidelne obklopujú izbovými rastlinami, cítia šťastnejší. Výskum zistil, že najpozitívnejší efekt majú rastliny so zelenými listami a jemnou vôňou, ako je levanduľa, ktorá nielen príjemne vonia, ale aj upokojuje myseľ.

Izbové rastliny podporujú koncentráciu

Máte problémy so sústredením? Izbové rastliny môžu byť práve to, čo potrebujete. Štúdia zistila, že živé kvety v triede pomáhali deťom lepšie sa zamerať na zadanie, čo prispievalo k zvýšeniu pozornosti a zlepšeniu kognitívnych schopností. Umiestnite niekoľko rastlín do svojej pracovnej miestnosti alebo na písací stôl a všimnite si, ako sa vaša koncentrácia zvyšuje. Tento účinok umocňuje aj zelená farba rastlín, ktorá je považovaná za jednu z najupokojúcejších farieb pre ľudský mozog.

Mnohé vedecké výskumy potvrdzujú, že nielen starostlivosť, ale i samotná prítomnosť izbových rastlín môže zlepšiť vaše duševné zdravie. Ilustračné foto: www.gettyimages.com

Rastliny ako bariéra proti úzkosti

Počas pandémie sa mnohí z nás ocitli uväznení vo svojich domovoch, kde nás práve izbové rastliny chránili pred pocitmi úzkosti. Výskum publikovaný v časopise Environmental Research zistil, že obklopenie sa rastlinami pomáha redukovať úzkosť, čo sa hodí najmä počas zimy alebo dlhšieho obdobia práce z domu.

Izbové rastliny ako symbol starostlivosti o seba

Nie je nič jednoduchšie, než začať s pestovaním izbových rastlín. S minimálnou údržbou vám môžu priniesť mnohé výhody pre duševné zdravie. Stačí im venovať trochu pozornosti, pravidelne ich zalievať a umiestniť tam, kde je dostatok svetla.

Takže, ak máte pocit, že potrebujete vniesť do svojho života kúsok prírody a pokoja, zaobstarajte si izbovú rastlinu – alebo dve. Vaša myseľ vám za to poďakuje!