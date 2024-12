Betlehem pri Rainerovej chate zrejme do Vianoc nebude, na Troch kráľov nesmie chýbať

Pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách už začali zhŕňať sneh, z ktorého by mal v najbližších týždňoch vzniknúť betlehem. Každoročne ho tam vytvára horský nosič a niekdajší chatár Peter Petras starší. Súčasné počasie mu však zatiaľ veľmi neprialo.

Ako povedal pre agentúru SITA, snehu je veľmi málo. Verí však, že aj keď nebude betlehem pripravený na Vianoce, podarí sa ho vybudovať do Troch kráľov, keď sa pri chate koná už tradičné stretnutie Trojkráľové poludnie. Rovnako dúfa, že o chatu sa bude jeho rodina starať aj naďalej, už o pár dní sa im tam totiž končí nájom.

Očakáva odmäk

Petras, ktorý chate na Starolesnianskej poľane zasvätil už takmer tri desiatky rokov života, počas týchto dní zhŕňa nový sneh, ktorý pri nej pripadol. „Dávam ho do debnenia, ale je ho ešte veľmi málo. Očakávame odmäk, no potom by už mala prísť normálna zima,“ povedal.

V minulosti už takýchto situácií, keď snehu na betlehem bolo minimum, zažil niekoľkokrát. „Spomínam si, že asi desať rokov dozadu ho bolo tak málo, že betlehem sme stavali 3. januára. Aj to iba tak, že sme uložili drevené dosky a tie sme obsypali snehom, vo vnútri som urobil sochy,“ popísal.

Urobili z nej perlu medzi chatami

Vo väčšine prípadov je však celý betlehem zo snehu, vrátane prístreška a troch nosných postáv: malého Ježiška, sv. Jozefa a Panny Márie, a má do štyroch metrov.

Petras si v roku 1997 zobral chatu do nájmu od vtedajších Štátnych lesov Tatranského národného parku a pustil sa do jej obnovy. V pravidelných intervaloch sa zapájal do verejnej súťaže, aby si ju mohol prenajať.

„Zobrali sme si do nájmu ruinu, ktorú sme opravili a prevádzkujeme. Dovolím si povedať, že sme z nej urobili perlu medzi tatranskými chatami. Za roky našej prevádzky sme investovali do nej i do sociálnych zariadení. Podľa odhadu súdneho znalca je 90 percent tejto nehnuteľnosti našim majetkom,“ uviedol.

Končí sa im desaťročný nájom

V súčasnosti je chatárom najstaršej chaty v Tatrách jeho syn Peter Petras mladší. Vo štvrtok 19. decembra sa však Petrasovcom končí desaťročný nájom. „Najprv platil zákon z roku 1993 o správe majetku štátu, podľa neho mala byť každé dva roky verejná súťaž na nájom chaty,“ pripomenul Petras starší. Po zmene zákona v roku 2014 podpísali zmluvu na desať rokov.

„Končí sa v týchto dňoch a nová nie je podpísaná, od 19. decembra bude platiť preklenovacie obdobie, kým nebude podpísaná nová zmluva,“ komentoval ďalej bývalý chatár, ktorého trápi neistota. Podľa zákona, ktorý vlani prijal parlament, by pritom Petrasovci mohli získať chatu do dlhodobého prenájmu.

Chata, ktorá je majetkom štátu, je v súčasnosti v správe Tatranského národného parku, ako však vysvetlil Petras, zmluvu môže podpísať iba ministerstvo životného prostredia.