Vodičov v Malinove čakajú obmedzenia, začína sa oprava takmer dvojkilometrového úseku

Premávka bude vedená v obmedzenom režime, v polovičnom profile s čiastočnou uzávierkou.
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spúšťa revitalizáciu komunikácie v okrese Senec. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, ide o cestu II/121 v intraviláne obce Malinovo, v dĺžke takmer dva kilometre. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu komunikácie, zvýšenie bezpečnosti premávky a komfortu vodičov aj chodcov. Práce sa začnú v pondelok 6. októbra.

Stavebné práce budú zahŕňať odfrézovanie nevyhovujúcej asfaltobetónovej vrstvy, položenie nových asfaltových vrstiev s hrúbkou 100 milimetrov, vystuženie trhlín geomrežou zo sklenených vlákien, obnovu vozovky v križovatke ulíc Bratislavská × Tri vody v rozsahu výmeny obrusnej vrstvy v hrúbke 50 milimetrov, ako aj nové vodorovné dopravné značenie podľa platných technických predpisov.

Premávka bude vedená v obmedzenom režime, v polovičnom profile s čiastočnou uzávierkou. Vodičov žiadajú o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

