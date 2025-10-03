Na cestách v okresoch Prešov a Sabinov pribudli viaceré nové asfaltové koberce

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizoval v uplynulých týždňoch cesty v okresoch Prešov a Sabinov. Správa a údržba ciest PSK (SÚC PSK) položila nové asfaltové koberce v celkovej dĺžke takmer päť kilometrov na piatich úsekoch, ktoré boli v zlom technickom stave. Opravy týchto úsekov stáli zhruba 535-tisíc eur.
Zlý technický stav
V okrese Prešov položila asfaltérska čata nové asfaltové koberce na úsekoch v celkovej dĺžke takmer 3,9 kilometra. Vozovky obnovila na štyroch trasách, konkrétne Chminianska Nová Ves – Ondrašovce, križovatka ciest III/3446 a III/3448 – hranica Košického kraja, Radatice – Ľubovec a v intraviláne obce Proč.
„Pôvodné úseky boli v zlom technickom stave, vykazovali plošné deformácie a nezodpovedali bezpečnostným parametrom,“ uviedli krajskí cestári. Náklady na práce dosiahli približne 415-tisíc eur, financované boli z rozpočtu PSK.
Asfaltový postrek
Nový asfalt pribudol aj na ceste III/3176 medzi obcami Uzovce a Šarišské Sokolovce v okrese Sabinov. SÚC PSK tam položila koberec v dĺžke 958 metrov. Na opravu daného úseku SÚC PSK použila viac ako 945 ton asfaltového betónu, pričom aplikovala spojovací asfaltový postrek na plochu o rozmere 6 100 metrov štvorcových. Obnova obrusnej vrstvy vozovky stála približne 120-tisíc eur, hradená bola taktiež zo zdrojov PSK.
Činnosť asfaltérskej čaty SÚC PSK začala fungovať v roku 2021. Jej hlavným prínosom je, že zjednodušuje, urýchľuje a skvalitňuje údržbu a opravy ciest druhej a tretej triedy, ktoré sú v správe PSK. Len v uplynulom roku opravila takmer 28,5 kilometra ciest na 29 úsekov v 11 okresoch za 3,2 milióna eur.